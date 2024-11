Trung Quốc vs Nhật Bản (19h ngày 19/11): Chủ nhà lực bất tòng tâm

Nhận định Trung Quốc vs Nhật Bản:

Cách đây vài ngày, Trung Quốc đã chơi đầy quả cảm và đánh bại Bahrain 1-0 ngay trên sân khách trong một trận đấu đầy kịch tính. 3 điểm vô cùng quý giá giành được từ trận đấu ấy là trận thắng thứ hai liên tiếp của Trung Quốc, giúp họ tìm lại hy vọng tương đối trong cuộc đua tranh vé dự VCK World Cup 2026 sau 3 trận đầu toàn thua.

Tuy nhiên, Trung Quốc với sự hưng phấn cao độ cũng cần phải thực tế nhận ra rằng, họ lại sắp phải trở về mặt đất và có khả năng rơi vào thế khó. Tại bảng C, sau 5 lượt trận, Trung Quốc đang có 6 điểm, bằng điểm với đội nhì bảng Australia và đội đứng thứ ba Saudi Arabia nhưng kém chỉ số phụ, đồng thời hơn Bahrain 1 điểm và hơn Indonesia 3 điểm. Điều đó có nghĩa, thứ hạng của bảng đấu này có thể thay đổi nhanh chóng chỉ sau 1 lượt trận.

Trụ cột Wu Lei vắng mặt trong đợt tập trung lần này là thiệt thòi lớn với Trung Quốc. Ảnh: CFA

Ở trận đấu tới, Trung Quốc có lợi thế sân nhà. Mặc dù vậy, nếu đánh giá kỹ lưỡng trên phương diện chuyên môn, cơ hội giành điểm của Trung Quốc trước Nhật Bản là vô cùng ít ỏi.

Hiện tại, Nhật Bản là đội duy nhất chưa thua tại bảng C và họ đang thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối. Nhật Bản hiện có 13 điểm, bứt phá rất xa trong cuộc đua tại bảng C khi hơn đội gần nhất xếp phía sau tới 7 điểm. Sau 5 trận, Nhật Bản đã ghi tới 19 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn. Điều đó cho thấy Nhật Bản vượt trội hoàn toàn so với tất cả các đối thủ còn lại.

Đáng chú ý, trong trận lượt đi, Nhật Bản không hề nương chân và đã đè bẹp Trung Quốc 7-0. Một tỷ số có cách biệt quá lớn như vậy có lẽ khó lặp lại trong trận lượt về khi Trung Quốc có tâm lý vững vàng và tự tin hơn. Tuy nhiên, do lực bất tòng tâm, Trung Quốc nhiều khả năng lại phải chấp nhận một trận thua nữa và sẽ phải tìm kiếm cơ hội tích lũy điểm số của mình trong các trận đấu khác.

HLV Ivankovic và Trung Quốc khó lòng tạo bất ngờ trước Nhật Bản hoàn toàn vượt trội. Ảnh: CFC

Đội hình dự kiến Trung Quốc vs Nhật Bản:

Trung Quốc: Wang, Yang, Zhu, Jiang, Hu, Xie, Wang, Lin, Wei, Yuanyi, Abduweli, Zhang.

Nhật Bản: Suzuki, Hashioka, Machida, Itakura, Mitoma, Morita, Endo, Doan, Kamada, Minamino, Ogawa.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 4-0.