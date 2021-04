Soi kèo, tỷ lệ cược M.U vs AS Roma: Quỷ đỏ đại thắng?

Cách đây 14 năm, AS Roma từng đón nhận thất bại tủi hổ nhất trong lịch sử của họ tại cúp châu Âu. Ngày ấy, AS Roma đã để thua M.U tới 1-7 tại trận tứ kết lượt về Champions League mùa 2006/2007 và ê chề rời cuộc chơi.

Đêm nay, AS Roma lại hành quân tới sân Old Trafford gặp M.U và tâm trạng của họ lúc này tràn ngập âu lo. 4 trận đấu gần nhất, AS Roma không thể giành chiến thắng, trong đó có 2 trận thua. Tại vòng tứ kết, AS Roma cũng gặp rất nhiều may mắn mới có thể vượt qua Ajax Amsterdam.

M.U nhiều khả năng được tận hưởng niềm vui chiến thắng

Hiện tại, đội ngũ trong tay HLV Paulo Fonseca đang thiếu 2 trụ cột là Zaniolo và Pedro do chấn thương. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối chơi của đội bóng áo bã trầu khi họ thiếu đi sự sáng tạo ở tuyến giữa.

Trong khi đó, M.U lại đang có phong độ rất cao kèm theo sự ổn định. 6 trận đấu gần nhất, M.U thắng tới 5 trận. Trận hòa Leeds 0-0 tại Premier League cuối tuần trước là do M.U chủ động giữ sức để quyết đấu với AS Roma.

Vào lúc này, M.U gần như không thể cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với Man City, đồng thời đứng rất vững ở vị trí thứ hai. Do vậy, Europa League sẽ là mặt trận mà HLV Solskjaer cùng các học trò tập trung tối đa để tìm kiếm một danh hiệu ở mùa này.

Về nhân sự, M.U không có Martial do chấn thương. Tuy vậy, Quỷ đỏ vẫn còn rất nhiều hảo thủ trên hàng công như Rashford, Greenwood, Cavani hay Bruno Fernandes. Với thực lực mạnh hơn, M.U chắc chắn hướng tới một trận thắng áp đảo để có lợi thế trước trận lượt về.

Nhà cái đánh giá M.U cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1. Với việc chơi sân nhà Old Trafford và đẳng cấp nhỉnh hơn, M.U chắc chắn nhận được kỳ vọng sẽ thắng đậm.

Về tỷ lệ Tài - Xỉu, tỷ lệ chính là 2 3/4. Do M.U mạnh trong tấn công và AS Roma cũng khá thoáng trong cách chơi nên đây có thể là trận đấu nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Chọn M.U và Tài.