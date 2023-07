Sun Cosmo Residence Da Nang sở hữu tầm nhìn triệu đô ngắm trọn mỹ cảnh Đà thành

"Thủ phủ pháo hoa" Đà Nẵng lung linh trong đêm

Vị trí - tầm nhìn - tiện ích: bộ 3 hoàn hảo làm nên giá trị của căn hộ cao cấp…

Tại Singapore, khu dân cư phức hợp thu hút giới siêu giàu Wallich Residence có 181 căn hộ sang trọng gồm loại căn từ 1 đến 4 phòng ngủ và 4 căn hộ áp mái, và một siêu penthouse - "bungalow trên bầu trời". Năm 2019, tỷ phú James Dyson đã mua siêu căn hộ áp mái với giá 74 triệu Đô la Singapore. Ngoài độ siêu sang của nội thất, giá trị của căn hộ này chính là ở tầm nhìn không giới hạn hướng ra Vịnh Marina và Đảo Sentosa. Cư dân Wallich Residence cũng được tận hưởng hàng loạt tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực tuyệt đẹp, thư viện riêng, bệ quan sát, dịch vụ trợ giúp đẳng cấp khách sạn.

Bất động sản ven sông tại Singapore luôn nằm trong top đầu săn lùng của giới siêu giàu

Còn tại Tokyo (Nhật Bản), một trong những tòa nhà độc đáo nhất là Park Court thuộc tháp Akasaka Hinokicho. Hoàn thành năm 2018, tòa tháp căn hộ cao 44 tầng có quầy lễ tân với dịch vụ trợ giúp đặc biệt, phòng tập thể dục, sân thượng, sảnh ngắm cảnh và phòng tiệc. Căn hộ một phòng ngủ có giá khởi điểm hơn 27 tỷ VNĐ, còn các căn hộ áp mái 3 phòng ngủ có tầm nhìn ra núi Phú Sĩ từ sảnh trời riêng được bán với giá hơn 268 tỷ VNĐ.

Tọa lạc trên đường Carmichael thượng lưu của Mumbai (Ấn Độ), Carmichael Residences mang đến ốc đảo yên bình giữa thành phố. Tòa nhà cao 21 tầng mang đến tầm nhìn xuyên suốt ra thành phố và đại dương, cùng vô số tiện ích cho cư dân. Vào tháng 12/2020, một gia đình nổi tiếng ở Mumbai đã mua hai căn hộ ở Carmichael Residences hơn 305 tỷ VNĐ.

Hay tại Manila (Philippines), chung cư cao tầng The Estate Makati có giá 241 triệu VNĐ/m2 khi còn đang xây dựng. Bên cạnh vị trí tuyệt đẹp nằm dọc Đại lộ Ayala của thành phố Makati, điều làm nên giá trị của The Estate Makati chính là tất cả các căn hộ đều được thiết kế có tầm nhìn tới đường chân trời ấn tượng của Makati, cùng các tiện ích như hồ bơi, sảnh rượu, vườn trên cao, trung tâm thể dục…

Tại Đà Nẵng, các tòa cao tầng ven sông Hàn bắt trọn tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông, biển và thành phố sôi động

Giá trị bền vững từ những tòa tháp căn hộ trên thế giới cho thấy: vị trí đắc địa giữa trung tâm đô thị lớn; tầm nhìn độc đáo từ trên cao, hay view trọn tuyệt tác của thiên nhiên và những công trình kỳ vĩ do con người kiến tạo; sở hữu hệ tiện ích cao cấp là bộ 3 nhân tố tạo nên giá trị đắt đỏ và sức hút mạnh mẽ của những căn hộ cao cấp với giới nhà giàu.

… Quy tụ trọn vẹn tại Sun Cosmo Residence Da Nang

Tại Việt Nam, những tòa tháp căn hộ đáng mơ ước với vị trí trung tâm, sở hữu hệ tiện ích đầy đủ, tầm view "triệu đô" không xa lạ tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Tuy nhiên, Đà Nẵng – đô thị năng động, hiện đại bậc nhất miền Trung vẫn đang thiếu vắng những BĐS đáng giá này. Mới đây, mô hình tổ hợp BĐS với những tòa tháp căn hộ cao cấp đã xuất hiện tại trung tâm, kề bên sông Hàn, giúp "giải cơn khát" cho thị trường Đà Nẵng.

Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc ngay chân cầu Trần Thị Lý, thuộc quỹ đất hiếm hoi giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Sun Cosmo Residence Da Nang được phát triển bởi Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), bao gồm 2 phân khu: The Cosmo với khu phố thương mại townhouse và shop villa, The Panoma với 2 tòa tháp căn hộ hạng sang. Tọa lạc tại vị trí trung tâm huyết mạch của Đà Nẵng, giữa giao lộ Trần Hưng Đạo – Chương Dương – Nguyễn Văn Thoại, Sun Cosmo Residence Da Nang là cửa ngõ dẫn đến những tuyến phố sôi động, luôn tấp nập du khách và người nước ngoài. Vị trí độc tôn giúp cư dân Sun Cosmo Residence Da Nang có thể thong dong dạo bộ bên sông Hàn mỗi ngày, hòa mình vào biển Mỹ Khê chỉ khoảng 3 phút, nhanh chóng kết nối tới mọi điểm đến như sân bay quốc tế, trung tâm hành chính, chợ Hàn, bệnh viện quốc tế, trường học, và chỉ mất khoảng 30-40 phút để đến phố cổ Hội An…

Đặc biệt, cư dân The Panoma được hưởng đặc quyền ngắm trọn mỹ cảnh sông – phố - biển ngay từ ban công. Với thiết kế thông minh, 100% căn hộ The Panoma đều có tầm nhìn panorama "3 trong 1" độc đáo. Đó là dòng sông Hàn thơ mộng hiền hòa ban ngày, rực rỡ lấp lánh với những nhịp cầu phát sáng vào đêm và bùng nổ mỗi mùa pháo hoa DIFF; là phố thị Đà thành lên đèn rực rỡ cùng Vòng quay Mặt trời biểu tượng tại Công viên châu Á; hay biển Mỹ Khê – tầm view "xa xỉ" đối với các tòa tháp cao tầng ở Hà Nội, TP.HCM…

Tầm nhìn panorama "3 trong 1" khiến chủ nhân căn hộ The Panoma được hưởng đặc quyền ngắm trọn mỹ cảnh sông – phố - biển ngay từ ban công

Ngắm thiên nhiên tuyệt sắc của Đà thành từ sông, núi, biển cho đến những công trình biểu tượng như cầu Trần Thị Lý, Cầu Rồng… để cảm nhận sức sống mới của thành phố biển chính là đặc quyền chỉ có được khi ở trên cao, làm nên giá trị vô song của loại hình căn hộ cao tầng giữa trung tâm thành phố sông Hàn. Thêm nữa, kiến trúc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, lấy cảm hứng hình nan chiếu của làng nghề chiếu truyền thống nổi tiếng Cẩm Nê tại Đà Nẵng mang đến giá trị văn hóa, kiến trúc ấn tượng cho The Panoma.

Bởi vậy, căn hộ The Panoma không chỉ là nơi an cư tĩnh tại, mà còn là nơi nghỉ dưỡng suốt 365 ngày. Ngay tại tổ hợp, chủ nhân sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giao lưu kết nối như bể bơi trên cao, phòng gym, spa, kid club, phòng sinh hoạt cộng đồng cùng những không gian mở, giao hòa thiên nhiên… Và cũng chỉ vài bước chân, cư dân sẽ hòa vào không khí sôi động của khu phố thương mại The Cosmo, hay các tuyến phố sầm uất như Nguyễn Văn Thoại, Trần Hưng Đạo...

Sức hấp dẫn của tổ hợp đa dạng, năng động, đầy đủ tiện ích với những căn hộ cao cấp sở hữu tầm view "triệu đô" giữa trung tâm thành phố đáng sống đang thu hút sự quan tâm của không chỉ người Đà thành, mà còn của cộng đồng cư dân di cư đến Đà Nẵng sinh sống, làm việc lâu dài. "Sun Cosmo Residence Da Nang không chỉ tiên phong mang đến những căn hộ cao cấp với phong cách sống hiện đại, đa trải nghiệm, mà còn hứa hẹn trở thành "hub" quy tụ cộng đồng cư dân đẳng cấp - nơi giao lưu văn hóa đa quốc gia tại giao lộ quốc tế sôi động bậc nhất Đà thành", bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Marketing Sun Property khẳng định.