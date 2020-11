Sun Plaza Cau May – Lựa chọn tương lai sinh lời bền vững

Vị thế "trung tâm của trung tâm"

Nhắc tới trái tim của thị xã Sa Pa là nhắc tới con phố Cầu Mây sầm uất. Các điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ Đá, quảng trường trung tâm, hồ trung tâm, ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa, khách sạn 5 sao MGallery De la Coupole, bản Cát Cát, núi Hàm Rồng… đều kết nối trực tiếp tới phố Cầu Mây. Những sự kiện văn hóa, lễ hội lớn đều diễn ra quanh con phố này.

Phố Cầu Mây là tâm điểm kinh doanh sầm uất tại thị xã Sa Pa.

Trên 850m mặt đường chính của trung tâm phố Cầu Mây, Tập đoàn Sun Group đã kiến tạo 22 căn shophouse Sun Plaza Cau May, không chỉ góp phần làm diện mạo nơi đây xứng tầm với cảnh quan thiên nhiên, mà còn hứa hẹn trở thành một trung tâm mới quy tụ các dịch vụ thương mại chất lượng cao, phục vụ khách tới Sa Pa du lịch. Số lượng ít ỏi là do quỹ đất trung tâm thị trấn Sa Pa ngày càng khan hiếm.

Nhìn vào 3 triệu lượt khách tới Sa Pa năm 2019 và dự kiến lên tới 16 triệu lượt năm 2030 sẽ di chuyển qua con phố Cầu Mây, không khó để thấy tương lai thịnh vượng của các chủ nhân shophouse Sun Plaza Cau May. Đặc biệt, với số lượng khiêm tốn về dịch vụ của Sa Pa khi chỉ có 275 nhà hàng lớn, nhỏ, 64 nhà hàng trong các khách sạn; 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ xông hơi, massage (năm 2019)... so với lượng khách tăng theo cấp số nhân của Sa Pa thì có thể thấy dư địa để phát triển còn rất lớn, do hiện nay các dịch vụ chưa đủ về số lượng và chưa đáp ứng về chất lượng.

Văn hóa Tây Bắc trong ngôn ngữ thiết kế

Từ vị trí trung tâm của "kinh đô mùa hè" Sa Pa, nơi khởi nguồn hành trình khám phá văn hóa vùng cao của du khách, Sun Group đã khéo léo thổi hồn Tây Bắc vào mỗi căn shophouse Sun Plaza Cau May qua phong cách kiến trúc Đông Dương pha trộn Á – Âu.

Các shophouse Sun Plaza Cau May đều sở hữu 2 mặt thoáng giúp nhân đôi giá trị thương mại.

Đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu Hồ Thiệu Trị và Cộng Sự đã kể câu chuyện về văn hóa, con người Sa Pa thông qua hình ảnh những mái nhà nhiều lớp lớn nhỏ mô phỏng mái ngói truyền thống. Những ô văng dốc trên các ô cửa sổ được tạo hình mềm mại tựa như những tác phẩm nghệ thuật bay bổng, hài hòa cùng thiên nhiên. Giữa biển mây Sa Pa, mỗi khung cửa sổ mang một màu sắc rực rỡ nổi bật tạo thành dải lụa sắc màu xuyên suốt toàn dãy phố. Điểm nhấn của dự án là con đường dạo bộ nội khu được thiết kế tỉ mỉ, tạo ra nơi dạo bộ cho du khách. Đồng thời khoảng không ở giữa này cũng là nơi dư kiến diễn ra các sự kiện văn hóa bản địa, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi tới đây.

Bên cạnh giá trị kiến trúc, 100% các căn shophouse Sun Plaza Cau May đều sở hữu 2 mặt thoáng giúp nhân đôi giá trị thương mại. Thiết kế mặt tiền 5-6m, chiều cao 4-6 tầng với tổng diện tích sử dụng lên tới 600m2 giúp chủ nhân thoải mái tùy biến công năng.

Hài hòa giữa nét đẹp văn hóa, sức hút đưa khách du lịch tới Sa Pa và sự hiện đại, sầm uất của đô thị, shophouse Sun Plaza Cầu Mây không chỉ đưa du khách chạm đến chân mây bồng bềnh mà còn là cánh cổng mở ra một không gian mua sắm, giải trí vừa sang trọng, tinh tế lại vừa đậm màu bản địa.

Shophouse Sun Plaza Cau May hưởng lợi nhờ hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng mà Sun Group đã kiến tạo tại Sa Pa.

Kỳ vọng của nhà phát triển bất động sản

Sau quần thể du lịch tâm linh Sun World Fansipan Legend, khách sạn Hotel De la Coupole – M’Gallery, Sun Group đã và đang đặt cả tâm huyết của mình vào shophouse Sun Plaza Cau May, nhằm bổ sung mảnh ghép mua sắm, thương mại, giải trí thời thượng nhưng vẫn mang đậm giá trị tinh thần văn hóa vùng cao đưa du lịch Sa Pa vươn tầm thế giới.

Nếu tham chiếu Sa Pa với những vùng đất mà nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Group từng đặt dấu ấn sẽ thấy mỗi công trình của Sun Group đều nằm trong hệ sinh thái du lịch, giải trí, thương mại, nghỉ dưỡng không chỉ tương hỗ lẫn nhau mà còn mang sứ mệnh nâng tầm cả vùng đất. Từ đó chính giá trị bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group sẽ gia tăng giá trị theo thời gian.

