Tai nạn ở Hà Nội khiến 4 mẹ con tử vong: Tài xế xe ben dương tính ma túy

Ngày 17/7, theo nguồn tin của Dân Việt, tài xế Đoàn Văn Lương (SN 1986; trú tại huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) đã ra trình diện cơ quan Công an.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế Lương dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hoài Đức trưa 16/7. Ảnh: NH.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định xe tải BKS: 88C-288.49 (loại 15 tấn) chở quá tải 74%.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 16/7, xe tải BKS: 88C-288.49 (loại 15 tấn) do lái xe Đoàn Văn Lương điều khiển lưu thông trên đường ĐH05 hướng từ xã Cát Quế đi xã Minh Khai đã va chạm với xe tải 29C-597.75 (loại xe 7 tạ) do anh Lê Văn Ng. (SN 1966; trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng) điều khiển đang lưu thông theo hướng đi xã Đức Thượng.



Sau va chạm, xe tải 29C-597.75 văng vào xe máy BKS: 29B1-087.21 do chị Nguyễn Thị H. (SN 1992) điều khiển chở theo ba người con. Các nạn nhân trên xe máy bị ép vào thành cầu và tử vong sau đó.