Tài năng trẻ bóng chuyền nam Việt Nam cao 2m10 bắt đầu hành trình mới

Chàng kều của bóng chuyền Việt Nam, Nguyễn Duy Khánh đang chơi cho đội trẻ Vĩnh Long năm nay vừa bước sang tuổi 18. Nguyễn Duy Khánh được cộng đồng yêu thích bóng chuyền đặt cho cái tên “sếu vườn” vì chiều cao 2,10m cực khủng của mình.

Ngày nhỏ đi học Duy Khánh đã có chiều cao khủng nhất lớp và thường bị bạn bè trêu chọc. Chính vì chiều cao khủng của mình khiến chàng “sếu vườn” bén duyên với bóng chuyền. Tuy nhiên không phải vì thế mà Khánh trở nên ngại ngùng, nhờ chiều cao không tưởng của mình anh chàng đã trở thành cầu thủ của đội trẻ Vĩnh Long.

Nguyễn Duy Khánh (hàng trước bên trái) trong lễ tốt nghiệp.

Nguyễn Duy Khánh sinh ngày 4/3/2002, quê ở xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đây là mảnh đất sản sinh ra không ít những VĐV bóng chuyền nổi tiếng Việt Nam. Gần đây nhất là cái tên Nguyễn Thị Bích Tuyền của đội nữ Truyền hình Vĩnh Long và điều đặc biệt là Bích Tuyền cũng sở hữu chiều cao khủng khi cao tới 1,88m.

Nhắc đến chiều cao khủng của làng bóng chuyền nam có thể nhắc tới Cù Văn Hoàn của Tràng An Ninh Bình với chiều cao 2,00m. Tuy nhiên để so với Nguyễn Duy Khánh thì Cù Văn Hoàn còn thiếu hẳn 10cm nữa mới so được với đàn em.

Nguyễn Duy Khánh cùng các bạn trong lễ tốt nghiệp.

Trong buổi lễ tốt nghiệp của chàng trai trẻ tại trường Năng khiếu thể dục thể thao Vĩnh Long, Duy Khánh đã cùng thầy cô, bạn bè có những kỷ niệm không thể nào quên trước khi bước vào quãng thời gian dành cho sự nghiệp sắp tới.

Những hình ảnh của chàng kều Duy Khánh tại lễ tốt nghiệp: