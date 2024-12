Tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại phải đuổi Tôn Ngộ Không xuống núi?

Khi còn nhỏ, chúng ta thường đọc với mục đích giải trí. Sau này, khi lớn lên, một số người xem lại kỹ càng, chợt nhận ra trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật ít được biết đến, đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại phải đuổi Tôn Ngộ Không xuống núi vội vàng như vậy?

Bồ Đề Tổ Sư ban đầu nhận Tôn Ngộ Không nhưng lại không vội dạy hắn phép thuật. Để rèn giũa tính khí của khỉ đá, trước tiên vị đại tiên để hắn làm việc linh tinh và dạy hắn đạo pháp trên núi trong bảy năm trước khi bắt đầu dạy những kỹ năng chiến đấu và phép thuật thực sự. Nhưng vừa dạy phép thuật cho đồ đệ, rồi đột nhiên Bồ Đề Tổ Sư quyết định đuổi Tôn Ngộ Không đi và còn cấm hắn sau này nhận làm đệ tử của mình.

Ảnh minh họa

Rõ ràng là Tôn Ngộ Không vẫn chưa học hết kỹ năng, đặc biệt là cách chiến đấu dưới nước. Bởi sau này trên dọc đường đi lấy kinh, khi chiến đấu dưới nước Tôn Ngộ Không dù có phép thuật cao cường nhưng vẫn phải luôn nhờ Trư Bát Giới và Sa Tăng dụ yêu quái lên bờ sau đó mới ra tay. Ngay cả bảy mươi hai phép biến hình mà Tôn Ngộ Không tự hào nhất cũng chưa được luyện tập tốt, luôn có một số sai sót nhỏ. Nếu không, khi chiến đấu với Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không sẽ không bị phát hiện vì vấn đề ở cái đuôi sau khi biến thành một ngôi chùa hoang. Thậm chí, dù là học phép thuật trường sinh nhưng hắn vẫn suýt mất mạng trong kiếp nạn gặp Hồng Hài Nhi, nếu không có Trư Bát Giới cứu.

Về lý do Bồ Đề Tổ Sư quyết định đuổi Tôn Ngộ Không xuống núi sớm liệu có phải chỉ là do hắn không chịu nghe chỉ dẫn, và phô diễn kỹ năng phép thuật của mình trước mặt các huynh đệ. Thực ra lý do này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi thực tế, nếu để ý bạn sẽ thấy tại sao những phép thuật mà các đệ tử khác học được có thể tùy ý hiển thị trước mặt người khác. Ngay cả khi họ mắc một lỗi nhỏ cũng có thể được Bồ Đề Tổ Sư dạy để sửa lại. Cùng thể hiện tài năng phép thuật mà mình học được, nhưng các đồ đệ khác chỉ bị Bồ Đề Tổ Sư quở mắng nhưng với Tôn Ngộ Không, hắn lại bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi khỏi núi ngay lập tức và còn bị cấm nhận làm đệ tử của ngài.

Chi tiết này cho thấy việc Tôn Ngộ Không bị đuổi vì khoe phép thuật đó chỉ là những cái cớ mà thôi. Sở dĩ Bồ Đề Tổ Sư nóng lòng muốn đuổi Tôn Ngộ Không đi là vì ngài có khả năng biết trước tương lai, hiểu rõ có một người khác sắp đến núi Linh Đài Phương Thốn để học phép với Bồ Đề Tổ Sư. Vì vậy, Bồ Đề Tổ Sư chỉ có thể đuổi Tôn Ngộ Không đi như vậy để cả hai không chạm mặt nhau. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng đã học được phép thuật, dựa vào bản lính này có để đối phó với thần linh và quái vật bình thường.

Tiếp đó là câu hỏi tiếp theo là ai sắp lên núi và tại sao Tôn Ngộ Không lại phải tránh né? Rất đơn giản, người này chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nếu không thì làm sao có thể giải thích rằng hắn cũng biết tất cả những gì Tôn Ngộ Không biết? Núi Linh Đài Phương Thốn thực ra là Linh Sơn nơi ngự của cả Bồ Đề là Như Lai, có giả thuyết hai người chính là một mà thôi. Như Lai ban đầu hóa thân làm Bồ Đề Tổ Sư nhận Tôn Ngộ Không làm đệ tử để chuẩn bị cho việc thỉnh kinh sau này và Lục Nhĩ Mỹ Hầu không chỉ là nhân tố dự phòng mà còn là một bài kiểm tra về Tôn Ngộ Không.

Nếu Tôn Ngộ Không không thể vượt qua trở ngại đó, Như Lai sẽ để Lục Nhĩ Mỹ Hầu hoàn toàn thay thế hắn, cuối cùng hộ tống Đường Tăng về phương Tây, đắc được chân kinh và đạt được giác ngộ.