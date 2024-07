Tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi dẫn đến có thai Tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi dẫn đến có thai

Sáng 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 1994, trú xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.