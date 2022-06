Tâm sự nghẹn lời của những đứa trẻ "đặc biệt" ngày Quốc tế thiếu nhi

"Mẹ ơi sao con bị rụng tóc?"

Chiều ngày cuối cùng của tháng 5, bé Vũ Huyền Lương (11 tuổi, quê Thanh Hoá) đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vô cùng háo hức khi được chính người thân các bệnh nhi tại đây trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn đặc biệt cùng các bạn ở bệnh viện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.



Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đặc biệt của những đứa trẻ mang theo trọng bệnh nhưng vô cùng lạc quan tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Gia Khiêm

Trên tay chằng chịt mũi kim tiêm nhưng đó là chuyện quá đỗi quen thuộc với Lương và nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh ung thư máu tại bệnh viện này.

Sau những lần xạ trị, mái tóc trên đầu cô bé ngày nào giờ chỉ còn lớt phớt vài sợi. Thế nhưng khuôn mặt cô bé vẫn rất đỗi lạc quan, cười tươi và cầm thật chặt trên tay "kịch bản" trước giờ biểu diễn trên sân khấu.

Mong ước của những đứa trẻ "đặc biệt" ngày mùng 1/6. Clip: Gia Khiêm

Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay 1/6 sẽ là ngày đặc biệt của Lương cùng hàng trăm bạn nhỏ vốn ở viện nhiều hơn ở nhà này. Ngày mà em được thể hiện niềm đam mê ca hát, biểu diễn tiết mục của mình cho các bạn đang điều trị cùng người nhà và các y, bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương theo dõi.

"Cảm xúc của con rất vui, con vui vì lên múa cùng các bạn và biểu diễn tiết mục. Con mong được khoẻ mạnh, được về chơi với em", Lương nói ngắn gọn.

Bé Vũ Huyền Lương (11 tuổi, quê Thanh Hoá) vô cùng háo hức khi được chính người thân các bệnh nhi tại đây trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn đặc biệt cùng các bạn ở bệnh viện. Ảnh: Gia Khiêm

Tiếp lời con, chị Vũ Thị Nhật Anh (mẹ Lương) kể, con gái bị bệnh bạch cầu tuỷ cấp (ung thư máu dòng tuỷ) cách đây gần 1 năm. Đang làm công nhân, chị Nhật Anh đành gác lại công việc hành trình cùng con điều trị bệnh tật.

Chị Nhật Anh (mẹ bé Lương) xúc động khi chia sẻ về con gái. Ảnh: Gia Khiêm

"Quá trình điều trị khiến con nhiều lúc mệt mỏi, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ. Thế nhưng con luôn cố gắng vượt qua. Các bác sĩ cũng tận tâm với các con nên tôi cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Nhiều lúc nhìn con ốm đau là người mẹ tôi đau lòng vô cùng. Dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6) con rất háo hức tham gia văn nghệ cùng các bạn. Tôi chỉ mong ước sức khoẻ con tốt, còn mình sẽ hết sức cố gắng vì con", chị Nhật Anh xúc động.

Bé Ngọc Hân thích thú khi được "makeup" trước khi lên sân khấu. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng tâm trạng háo hức như Lương, bé Lê Ngọc Hân (5 tuổi, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang điều trị tại Khoa bệnh máu trẻ em ngồi im để các cô trang điểm. Bé Ngọc Hân được mẹ mặc cho chiếc váy đỏ, đeo nơ trên đầu chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình. Cô bé chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa.

Nghe con gái nói, mong ước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 "con được khoẻ mạnh, được về với em" chị Trần Thị Kim Tuyến (34 tuổi, mẹ Ngọc Hân) bật khóc. Thấy vậy, cô bé liền hướng ánh mắt về phía mẹ nói "mẹ, mẹ…". Có lẽ cô bé đã quá quen với việc mẹ dễ xúc động. Như hiểu ý con gái chị vội gạt nước mắt, tỏ vẻ kiên cường.

Cô bé vô tư tạo dáng trước khi lên sân khấu. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Tuyến ao ước con gái luôn khoẻ mạnh, lạc quan trong cuộc sống. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Tuyến chia sẻ, từ nhỏ Ngọc Hân đã bị xuất huyết giảm tiểu cầu và mới phát hiện ra bệnh bị bạch cầu dòng tuỷ (là một bệnh ung thư của các tế bào máu và tủy xương) cách đây 2 tháng và trải qua nhiều đợt xạ trị.

"Do xạ trị tóc con rụng gần hết. Con có hỏi tôi 'Mẹ ơi sao con bị rụng tóc?'. Tính con bé thích làm đỏm như các bạn cùng trang lứa nên khi con thắc mắc tôi liền trấn an bảo: Do con lười ăn, mẹ cắt bớt tóc xấu cho mát, từ giờ tới Tết tóc mọc lại sẽ đẹp lên. Còn nhỏ nên con không nghĩ sâu xa. Tại bệnh viện các bạn cũng bị rụng tóc nhiều nên con cũng dần quen với hình ảnh ấy", chị Tuyến xúc động.

Những đứa trẻ mang trên mình bệnh tật gửi gắm tình yêu qua từng bức ảnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Thời gian qua, chị Tuyến cũng tạm thời nghỉ làm công nhân để bên cạnh chăm sóc cho con gái. Bé Ngọc Hân ngoan ngoãn nghe lời và dường như không rời mẹ nửa bước. Con trai nhỏ ở nhà chị đành nhờ ông bà nội ngoại cùng chồng ngoài giờ đi làm tại công ty phụ giúp chăm sóc.

Hình ảnh những nụ cười lạc quan của những đứa trẻ điều trị tại bệnh viện ngày 1/6. Ảnh: Gia Khiêm

"Con rất thích hát và nhảy múa. Ngày hôm qua con bị sốt nhưng khi nghe tin có tham gia văn nghệ con muốn đi. Ban đầu tôi cũng sợ sức khoẻ không cho phép để con biểu diễn, nhưng ngày hôm nay sau khi điều trị xong hoá chất tôi xin bác sĩ con được tham gia biểu diễn. Khi ở nhà con cũng hay tham gia các chương trình văn hoá văn nghệ tại trường lớp. Qua tới giờ con rất chăm chú tập luyện", chị Tuyến cho hay.

Người mẹ này cho biết, bản thân mong muốn sức khoẻ của con gái mỗi ngày một tốt hơn. Điều chị mong mỏi đó không riêng gì với con mình mà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đều có nghị lực, sức khoẻ, có một cái Tết thiếu Nhi thật vui tươi, ấm áp.

Những đoá hoa hy vọng kết từ hàng trăm điều ước của trẻ nhỏ. Ảnh: Gia Khiêm

Những lời chúc gửi đến bệnh nhi điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Gia Khiêm

Những đoá hoa hy vọng được nhiều bạn trẻ kết lại gắn hàng trăm điều ước cùng những bức tranh do bệnh nhi ung thư máu vẽ trưng bày tại hội trường lớn Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nhân dịp ngày 1/6 khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Là bệnh nhi đang điều tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Trần Minh Trang (11 tuổi, ở Hà Nội) vô cùng lạc quan. Trang đã tự tay vẽ hai bức tranh trưng bày cùng bác bạn. Chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ Minh Trang) chia sẻ, bức tranh con gái chị đã chăm chút vẽ trong khoảng gần 1 tuần với mong muốn mang đến thông điệp Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là ngôi nhà thứ 2 của nhiều bệnh nhân.

Bé Trần Minh Trang trong vòng tay của mẹ bên bức ảnh em tự tay vẽ. Ảnh: Gia Khiêm

Một bé trai đang điều trị tại viện dừng ngắm bức ảnh "Gia đình hạnh phúc" do một bệnh nhi vẽ. Ảnh: Gia Khiêm

"Hầu hết bệnh nhi ở viện nhiều hơn ở nhà, con muốn bày tỏ lòng biết ơn, muốn cảm ơn bố mẹ đã mang đến cho con cuộc sống, y, bác sĩ ngày đêm chăm sóc tận tình cho các con. Bức tranh thể hiện lòng biết ơn. Ngoài ra, bức tranh thứ 2 con vẽ được đặt tên là niềm tin chiến thắng. Trung tâm bức tranh có em bé ngồi xe lăn đôi cánh thiên thần là em. Bên cạnh có bố mẹ, các y, bác sĩ và các bạn đã đồng hành cùng con trong cuộc chiến chống bệnh hiểm nghèo đặc biệt bệnh lơ xê mi cấp.

Con cùng gia đình muốn truyền thông điệp cuộc sống đó là triết lý nhân sinh quan của nhà văn Nguyễn Khải. Đó là sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có đường cùng chỉ có những ranh giới, điều quan trọng mình có đủ niềm tin bước qua được ranh giới đó hay không", chị Hoa chia sẻ suy nghĩ của con gái.

Với hàng trăm bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ngày 1/6 năm nay thật ý nghĩa. Mang trên mình nỗi đau bệnh tật, với những kim tiêm chi chít trên cánh tay nhỏ bé.

Đằng sau nỗi đau đó là sự kiên cường, lạc quan mong muốn vượt qua bệnh tật. Sự sống rồi sẽ hồi sinh như chính những bức ảnh chất chứa bao tình cảm, nỗi niềm của các em ở trong đó...