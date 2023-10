Tâm sự về chuyện “nghề Idol” cùng Huyền Như

Tuy nhiên, không nghề nào là không có những góc khuất riêng, cùng Huyền Như tâm sự về chuyện nghề "idol" mà cô nàng này đã trải qua nhé!

Danh xưng "ngồi một chỗ cũng kiếm ra tiền"

Idol Trần Huyền Như hay còn được biết đến với nickname Cục Mỡ sinh ra và lớn lên tại Cà Mau. Năm cô nàng học cấp 2, vì gia đình không có kinh tế nên buộc phải thôi học. Cũng chính từ đó, cô nàng bén duyên với nghề Idol mà mọi người vẫn thường đặt cho cái danh xưng nghề "ngồi một chỗ cũng hái ra tiền".

Nhắc đến idol livestream có thể ai cũng biết, nhưng không có quá nhiều người thực sự hiểu rõ về công việc này. Khác với các hình thức livestream thông thường, idol livestream như Huyền Như là những người hoạt động trên các nền tảng video trực tuyến với việc kết nối thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Công việc chính của idol là trò chuyện, ca hát, nhảy múa... để tương tác với người xem. Huyền như chia sẻ: "Với tính chất công việc thông qua hình ảnh do đó yêu cầu bắt buộc của nghề này là các bạn trẻ phải có ngoại hình nổi bật, hoạt ngôn và có càng nhiều tài lẻ càng tốt. Nghề Idol thu hút em bởi thời gian làm việc thoải mái, có thể tự do theo ý mình muốn, địa điểm làm việc và cả nội dung công việc đều do em quyết định. Bởi công việc của em phụ thuộc chính vào fans hâm mộ của mình, nên chỉ cần em đáp ứng được đủ tiêu chí ngoài xem, số lượng quà tặng mà đơn vị chủ quản đặt ra là em đã hoàn thành."

Mặt trái của nghề Idol Livestream không phải ai cũng biết

Khi được hỏi về những góc khuất, khó khăn trong lúc làm nghề, Huyền như cho biết "Dù được xem là một công việc có thể tạo ra nguồn thu nhập khủng, nhưng nghề nào cũng có những mặt trái nhất định mà chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu được. Nghề idol không phải như người ta vẫn nhận định "ngồi không cũng hái ra tiền". Dù có thu nhập khủng nhưng mức lương của Idol không ổn định bởi cơ chế lương khá phức tạp. Mức lương của em còn tùy thuộc vào lượt xem video, số giờ phát video, hình ảnh, chia sẻ, số quà fan tặng,...

Vì thu nhập bấp bênh, nên có rất nhiều bạn không theo nổi nghề, làm được nửa chừng thấy nản mà bỏ cuộc. Ngoài ra, làm idol phải luôn biết cách giữ vững phong độ để duy trì mức thu nhập cho mình. Bởi bạn biết đấy, nếu video của mình không có nhiều lượt tương tác hay người theo dõi không tăng theo kỳ, chắc chắn bạn sẽ khó theo nghề này đến cùng vì thiếu nguồn lực và cả tài chính để duy trình cuộc sống.

Ngoài ra, có nhiều bạn trẻ chọn nghề idol livestream còn bị gắn mác là show hàng hay làm những công việc không đàng hoàng. Những livestream này luôn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng nhưng những cô gái trong video chắc chắn sẽ phải hứng chịu không ít "gạch đá" hoặc những lời lẽ khiếm nhã từ một số bộ phận người xem.

Và khó khăn cuối cùng do tính chất đặc thù của nghề livestream khiến các bạn trẻ chỉ tìm đến với mong muốn làm thử và xem đây như một công việc bán thời gian, không hoàn toàn tập trung và nhìn chi tiết nên có những hiểu lầm không đáng có về nghề idol livestream trong mắt mọi người."

Đối với Huyền Như, để đạt được thành công như hiện tại không phải là điều dễ dàng. Vượt qua tất cả mọi khó khăn, định kiến của xã hội, Huyền như ngày càng khẳng định được bản thân, tìm kiếm chỗ đứng của mình trong thế giới Idol "hào nhoáng": "Mỗi giây phút khi kết thúc một ngày dài làm việc, em luôn cảm ơn tất cả những biến cố diễn ra trong cuộc đời mình. Hiện tại, tất cả mọi nỗ lực, nỗi buồn, sự mệt mỏi và cả những giọt nước mắt đã được đền đáp xứng đáng. Bản thân em rất biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương em. Thật sự em cảm nhận được tình cảm mọi người yêu thương và yêu quý, bảo vệ em, đó là điều em trân trọng mà chẳng thế nào diễn tả được thành lời".

Bản thân Huyền Như cũng hy vọng các bạn trẻ hiểu đúng về nghề Idol, một khi đã lựa chọn nghề thì phải quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bởi chỉ có sự đam mê, quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng mới giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.