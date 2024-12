Tân Giáo sư 8X duy nhất ngành Công nghệ thông tin: Tốt nghiệp tiến sĩ tại Đức, là chủ nhiệm khoa

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024 cho 614 ứng viên, trong đó có 45 Giáo sư và 569 Phó giáo sư. Trong thời gian này, các trường đại học, học viện đang tiến hành những khâu cuối cùng trong quy trình bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Ở Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2024, có 1 tân Giáo sư và 13 tân Phó Giáo sư.

Ông Lê Sỹ Vinh là ứng viên duy nhất ngành Công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2024. Tân Giáo sư hiện công tác tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mới đây, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ năm 2024 đã họp với sự tham dự của 7/7 thành viên. Hội đồng đã xem xét, trao đổi thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024, kết quả là ông Lê Sỹ Vinh đạt 7/7 phiếu tín nhiệm chức danh Giáo sư.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2024, ông Lê Sỹ Vinh sinh năm 1980, quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ông tốt nghiệp đại học ngành Tin học, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002.

Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học tổng hợp Heinrich-Heine, Thành phố Duesseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2005.

Ông Lê Sỹ Vinh được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS năm 2025, ngành Công nghệ thông tin.

Quá trình công tác của Giáo sư 8X duy nhất ngành Công nghệ thông tin năm 2024 như sau:

Từ 9/2002-1/2003: Giảng viên tạo nguồn tại Khoa Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Từ 1/2003-11/2005: Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Heinrich-Heine, Duesseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức.

Từ 11/2005-2/2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.

Từ 2/2008-7/2016: Giảng viên tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ 7/2016-7/2024: Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của tân Giáo sư Lê Sỹ Vinh là phát triển các phương pháp tối ưu và tính toán hiệu năng cao nhằm xây dựng quá trình tiến hóa của các loài sinh vật dựa vào các trình tự sinh học. Phân tích dữ liệu hệ gene, trong đó tập trung vào hệ gene người, nhằm dự đoán chức năng mà mối quan hệ giữa gene cũng như các biến đổi trên gene với các bệnh.

Tân Giáo sư 8X duy nhất ngành Công nghệ thông tin - ông Lê Sỹ Vinh. Ảnh: UET

Tân Giáo sư ngành Công nghệ thông tin đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án TS; hoàn thành 5 đề tài NCKH cấp Bộ; đã công bố 64 bài báo khoa học, trong đó 32 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Số lượng sách đã xuất bản 3, trong đó 3 thuộc nhà xuất bản có uy tín (tính đến thời điểm tháng 6/2024).

GS Lê Sỹ Vinh cũng đạt nhiều danh hiệu, thành tích xuất sắc trong quá trình công tác như: Khen thưởng Huy chương vàng Tin học quốc tế do Thủ tướng Chính phủ cấp năm 1998; Khen thưởng thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi do Bộ GDĐT cấp năm 2013, 2017, 2020, 2023; Giải thưởng Khoa học Công nghệ do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2016, 2021; Khen thưởng bài báo xuất sắc do Tạp chí Molecular Evolution Biology cấp năm 2018, 2020, 2022.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, tân Giáo sư 8X duy nhất của ngành Công nghệ thông tin cho biết, về năng lực và nhiệm vụ chuyên môn, ông được đào tạo bài bản, đạt trình độ quốc tế về chuyên môn và nghiệp vụ.

Trong quá trình công tác, ông đã thực hiện tốt và vượt định mức các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ GDĐT, cũng như của Nhà trường (tham gia giảng dạy đại học và sau đại học, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; viết giáo trình và sách chuyên khảo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học và sau đại học).

Tân Giáo sư Lê Sỹ Vinh đã xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh về Tin sinh học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu hợp tác sâu rộng với các nhóm nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới (Nhật Bản, Úc, Châu Âu, và Mỹ) về Tin sinh học và hai lần được nhận Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội về các thành tích nghiên cứu khoa học.

Theo Google scholar, GS Lê Sỹ Vinh có chỉ số H-index là 18, số lần trích dẫn trên 7888.