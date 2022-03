Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng mới được bổ nhiệm là ai?

Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an nhận chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Ảnh: C.B

Ngày 16/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Hòa Quang Tưng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy năng lực; tập trung xây dựng, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Đại tá Hòa Quang Tưng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: C.B

Đại tá Hòa Quang Tưng sinh năm 1970, từng có nhiều năm công tác tại Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an.



Trước đó, đại tá Mai Xuân Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/3/2022.

Như vậy, hiện lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng có đại tá Vũ Hồng Quang là Giám đốc Công an tỉnh cùng 3 Phó Giám đốc là đại tá Lương Văn Thiểm, đại tá Đoàn Hồng Hiệu và thượng tá Sầm Minh Hồ.