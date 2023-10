Tăng kết nối cung - cầu, giúp lao động tìm việc cuối năm

Tình trạng mất việc, thôi việc "giảm nhiệt"

Mới đây, tại buổi họp báo thông tin về kết quả thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội trong 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ LĐTBXH) đã thông tin về tình hình thị trường lao động việc làm. Theo báo cáo, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý III/2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Tình trạng hàng trăm nghìn lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV/2022 đã giảm nhiệt trong quý này. Tuy nhiên lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 3/5 phần tổng số lao động có việc làm của cả nước.

Thị trường lao động trong nước vẫn được giữ ổn định dù vẫn còn những gam màu xám. Ảnh minh họa: Lao động làm việc trong dây chuyền tại Công ty May 10. Ảnh: T.N

Tính chung 9 tháng năm 2023, thu nhập bình quân của lao động là 7,0 triệu đồng/tháng, tăng 6,8%, tương ứng tăng 451.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,9 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,6 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,1 triệu đồng/tháng.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 760.000 người so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,9%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lao động có việc làm là 51,2 triệu người, tăng 776.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là khoảng 1,07 triệu người, giảm 13.700 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2023 là 2,28%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

"Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong các tháng đầu năm vẫn cao hơn so với số lao động bị mất việc, thôi việc. Cng với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Qua đó, góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động" – ông Thanh nhận định.

Công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH)tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ước đến ngày 31/8/2023, số người tham gia BHXH đạt khoảng 17,501 triệu người (tăng 526.000 người, tương đương 3,1% so với cùng kỳ năm 2022). Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách BHXH, BHTN; lũy kế số thu đến hết tháng 8/2023 là 296.423 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm 2022.

Dồn sức hỗ trợ tối đa người lao động

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH nhận định, cùng với sự phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, thị trường lao động được chú trọng; tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với quyết tâm của cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, trong 9 tháng đầu năm, Bộ LĐTBXH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Qua đó, kịp thời xử lý, phản ứng chính sách để vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa chú trong xử lý những tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh.

Thứ trưởng Hà nhấn mạnh, lần đầu tiên triển khai thí điểm sàn giao dịch làm việc trực tuyến toàn quốc; kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động bị mất việc, giảm giờ làm; việc làm và thu nhập của người lao động có tăng so với cùng kỳ năm 2022. "Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi tích cực, mới 9 tháng nhưng xuất khẩu lao động đã vượt chỉ tiêu đề ra cả năm. Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, BHXH, BHTN, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá.