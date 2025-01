Tang thương bao trùm bản nghèo nơi vụ tài xế lái xe tải tông chết 6 người ở Nghệ An

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/1, tại Km 21+800 Tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải mua lá dong lao vào cửa hàng bên đường làm 6 người chết.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Và Thiêm Ph. (SN 2018), Và Xuân Đ. (SN 2016), Vừ Y D. (SN 2005), Và Y M. (SN 2014), Và Y D. (SN 2023) và Lê Thị K. (SN 1965).

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.