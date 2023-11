Diego Barajas Medina, một nam thanh niên 20 tuổi, được phát hiện chết trong phòng tắm nữ tại Công viên Khám phá Glenwood Caverns, Hòa Kỳ vào cuối tuần vừa qua, trước khi công viên mở cửa cho công chúng thăm quan. Robert Glassmire, điều tra viên quận Garfield, cho biết anh ta đã tự sát bằng cách bắn vào đầu mình.



Tay súng tự sát tại công viên khiến du khách hoảng hồn

Medina được tìm thấy đã chết, trên người trang bị nhiều loại vũ khí, bao gồm súng trường AR, súng ngắn bán tự động và chất nổ. Anh ta cũng mặc áo giáp và quần áo chiến thuật, tương tự như trang phục đội SWAT của cảnh sát. Cảnh sát trưởng hạt Garfield Lou Vallario cho biết một thông điệp viết nguệch ngoạc trên tường phòng tắm, nơi thi thể của Medina được tìm thấy, nói: "Tôi không phải kẻ giết người". Gần đó, có một khẩu súng lục và thiết bị nổ, một số thật và một số giả.

Công viên khám phá Glenwood Caverns. Ảnh: IT.



Tuy nhiên, cảnh sát chưa thể chắc chắn thông điệp này được chính Medina viết. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nào trước đó ở nhà hay ở trường của Medina cho thấy anh ta đang lên kế hoạch cho một vụ xả súng trong công viên. Cuộc điều tra đang được tiến hành, với sự hỗ trợ của FBI để kiểm tra điện thoại và các bài đăng trên mạng xã hội của Medina.

Cảnh sát trưởng Vallario lưu ý với số lượng vũ khí mà Medina có, rất có thể anh ta đã có ý định sử dụng chúng để tấn công cộng đồng. Tuy nhiên, anh ta đã chọn tự sát thay vì thực hiện kế hoạch đó.

Nhiều thiết bị nổ tự chế đã được tìm thấy trong xe của Medina, gây ra mối lo ngại về an ninh tại công viên và khu vực xung quanh. Các nhà điều tra đã rà soát toàn bộ công viên để đảm bảo rằng không còn chất nổ nào khác tồn dư.

Diego Barajas Medina đến từ thị trấn Carbondale gần đó và sống cùng mẹ và anh trai. Trong danh sách học sinh tốt nghiệp trung học công bố trên một tờ báo địa phương vào năm 2021, Medina cho biết anh dự định làm việc một năm sau khi tốt nghiệp, trước khi theo học tại Colorado Mountain College, một trường cao đẳng cộng đồng ở phía tây Colorado.

Cơ quan thực thi pháp luật đã kiểm tra phòng của Medina và không tìm thấy gì cho thấy chất nổ hoặc các dụng cụ chế tạo bom. Anh ta cũng không có tiền án tiền sự hoặc từng gặp rắc rối với cảnh sát trước đó.

Vũ khí được tìm thấy ở Medina không có số sê-ri nên không thể truy tìm được nguồn gốc. Trang phục của anh ta có các biểu tượng khiến Medina có vẻ ngoài có liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, được cho là hàng giả.

Sự kiện này đã gây xôn xao trong cộng đồng và đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh tại các công viên giải trí và các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Công viên Glenwood Caverns thường đông đúc vào cuối tuần mùa thu khi mọi người lên núi để ngắm màu sắc mùa thu thay đổi. Tuy nhiên, với vị trí biệt lập của công viên và khó khăn trong việc đưa người bị thương đến bệnh viện, nếu có sự cố, sự an toàn cho du khách đang trở thành một điểm nóng cần được xem xét.