Taylor Swift nói gì khi vô tình gặp Rosé (Blackpink)?

Rosé, thành viên nhóm nhạc Blackpink vừa tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí I-D ngày 18/11 rằng, cô đã nhận được lời khuyên quan trọng từ Taylor Swift - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ hàng đầu thế giới. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào tháng 9/2023 tại phòng thu Electric Lady Studios - nơi Rosé tình cờ có dịp gặp Taylor Swift cùng nhà sản xuất Jack Antonoff.

Trong buổi trò chuyện, Rosé bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Taylor Swift và đặt một số câu hỏi về hành trình sự nghiệp solo. Đáp lại, Taylor Swift không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn tận tình hướng dẫn những điều cần lưu ý khi trở thành nghệ sĩ độc lập. Rosé kể: "Chị ấy nhắc nhở tôi chú ý các chi tiết quan trọng như quản lý hậu cần và luôn cố gắng bảo vệ tôi. Điều này thật sự có ý nghĩa lớn khi tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho sự nghiệp solo".

Taylor Swift chia sẻ kinh nghiệm giúp Rosé thành công

Rosé tình cờ có dịp gặp Taylor Swift và được nữ ca sĩ người Mỹ dành cho những lời khuyên bổ ích. IG.

Taylor Swift còn để lại số điện thoại, sẵn sàng hỗ trợ Rosé nếu cần thiết. Theo lời Rosé, cô đã cảm thấy được tiếp thêm động lực trong giai đoạn "hơi đuối sức" khi bắt đầu rời công ty quản lý YG để hoạt động độc lập. Cô mô tả Taylor Swift là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn hết lòng vì những người phụ nữ khác.

Không phải lần đầu Rosé thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Taylor Swift. Trước đó, vào tháng 2, cô đã tham dự buổi hòa nhạc "The Eras Tour" tại Tokyo và chia sẻ video dài năm phút hát theo ca khúc "All Too Well (10 Minute Version)" với chú thích: "Đây là 10 phút tuyệt vời nhất ở Tokyo". Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai ngôi sao không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng mà còn là sự gắn kết giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Rosé, tên thật là Park Chaeyoung (27 tuổi) sinh ra tại New Zealand và lớn lên ở Australia, đã có hành trình dài với Blackpink trước khi quyết định bước vào sự nghiệp solo. Năm 2012, cô gia nhập công ty YG Entertainment và chính thức ra mắt cùng Blackpink vào tháng 8/2016 với vai trò giọng ca chính. Thành công của nhóm đã giúp Rosé trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu châu Á.

Tháng 6/2020, cô được bình chọn đứng thứ tám trong danh sách Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á. Gần đây, ca khúc "APT" của cô và Bruno Mars đạt thành tích ấn tượng khi trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất năm nay. Hiện tại, MV đã vượt mốc 380 triệu lượt xem chỉ sau một tháng ra mắt.

Tiếp nối thành công đó, Rosé dự kiến phát hành single "Number One Girl" vào ngày 22/11 và album đầu tay "Rosie" vào ngày 6/12. Theo Rosé, album này mang đến những giai điệu sâu lắng, bộc lộ nội tâm yếu đuối và sự cô đơn của nghệ sĩ. Trên tạp chí Nylon tháng 11, cô chia sẻ: "Album tái hiện cuộc sống của tôi trong ba hoặc bốn năm qua, chứa đựng tất cả cảm xúc chân thật mà tôi chưa từng đề cập. Có nhiều câu chuyện buồn và sự vụn vỡ, nhưng chính điều đó lại tạo nên vẻ đẹp của dự án này".

Cách tiếp cận âm nhạc của Rosé trong album "Rosie" cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với phong cách mạnh mẽ của Blackpink. Cô mong muốn khán giả hiểu hơn về những cảm xúc thật sự của mình qua các bài hát. Với sự hậu thuẫn từ Taylor Swift và động lực lớn lao từ thành công trước đây, Rosé đang tự tin tiến bước trên con đường nghệ thuật độc lập.

Taylor Swift - người đã truyền cảm hứng cho Rosé, cũng là biểu tượng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc. Với 11 album và nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 14 giải Grammy, cô là tấm gương sáng cho những nghệ sĩ trẻ muốn chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.