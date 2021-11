TechnoPark Tower được vinh danh “Trung tâm thông minh nhất” tại giải thưởng danh giá IBcon Digie Awards

TechnoPark Tower đã xuất sắc vượt qua nhiều tòa nhà thông minh khác trên toàn thế giới, trong đó có 2 dự án tại Mỹ là Penn District và Water Street Tampa để trở thành tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh tiếng hàng đầu thế giới IBcon Digie Awards. Đây là năm thứ 23 giải thưởng này được tổ chức bởi Realcomm Conference Group - Tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới nhằm vinh danh các công ty, dự án bất động sản tạo được ảnh hưởng tích cực thông qua việc áp dụng công nghệ đột phá trong xây dựng và vận hành các tòa nhà thông minh. Kết quả được Hội đồng giải thưởng tại Mỹ đánh giá qua nhiều vòng nghiêm ngặt.



Bà Nguyễn Thu Hằng – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Vinhomes nhận giải thưởng từ Ban tổ chức qua trực tuyến.

TechnoPark Tower gây ấn tượng mạnh với Hội đồng giám khảo bằng mô hình "Tòa tháp thông minh trong thành phố thông minh" Vinhomes Ocean Park. Đây là lợi thế "Trung tâm công nghệ" (Digital District) mà ít tòa nhà trên thế giới có được.

TechnoPark Tower

Cụ thể, tòa nhà sở hữu hệ thống an ninh thông minh với các giải pháp công nghệ tối tân như: AI camera với các tính năng an ninh nhận diện qua gương mặt, hành vi để cảnh báo các vấn đề bất thường; hệ thống kiểm soát ra/vào hầm và sảnh bằng công nghệ nhận diện biển số và nhận diện khuôn mặt đảm bảo an ninh đa lớp. Đặc biệt, cửa ra vào có tích hợp thiết bị đo thân nhiệt, hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tính năng đỗ xe thông minh giúp khách hàng tìm kiếm vị trí đỗ xe nhanh chóng, thanh toán vé xe trước khi đến bốt kiểm soát.

Quy trình vận hành thông minh tại với hệ thống điều khiển BMS có thể hỗ trợ ban quản lý giám sát và điều khiển thiết bị từ xa, phân tích dữ liệu năng lượng (điện, nước tiêu thụ…) để đưa ra phương án vận hành tối ưu. Tại TechnoPark Tower, các khách thuê sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm ứng dụng thông minh TechnoPark cho phép: đăng ký trước thông tin và khuân mặt khách đến làm việc, tìm kiếm chỗ để xe trống, đặt lịch họp, đặt xe chung, gọi thang máy, tìm kiếm các thông tin tiện ích của khu đô thị, lịch trình xe bus nội ngoại khu... Thang máy vận hành thông minh theo điểm đến, nhân viên tại tòa nhà có thể lựa chọn phân tầng ngay khi qua cửa kiểm soát.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát chất lượng và điều hòa không khí thông minh với 8.576 cảm biến giúp quá trình vận hành có thể giám sát mọi chi tiết nhỏ nhất như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO/CO2, chuyển động của con người, ánh sáng,...

Đặc biệt, TechnoPark Tower là tòa nhà văn phòng hiếm hoi tại châu Á được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn LEED Platinum - cấp độ cao nhất của hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh Hoa Kỳ, theo tính toán giúp tiết kiệm đến 17,4% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm so với mức cơ bản.

Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được phủ kính hộp tiết kiệm năng lượng Low-E dày 26mm giúp ngăn chặn hiệu quả quá trình truyền nhiệt từ cả hai chiều tất cả các tầng. Để có nguồn năng lượng xanh, mạng lưới điện năng của tòa tháp được trang bị hệ thống tấm quang năng rộng 3.000 mét vuông nổi trên mặt nước hồ liền kề, cung cấp 600KWp cho tòa văn phòng.

TechnoPark Tower được trang bị nhiều tính năng thông minh khác biệt

Tòa nhà cũng được trang bị gần 3.000 cảm biến chuyển động Siemens có khả năng phát hiện nơi không có chuyển động để tự động bật, tắt ánh sáng ở khu vực không có người dùng, tự động giảm ánh sáng ở khu vực hầm gửi xe, tối ưu chi phí năng lượng...

TechnoPark Tower là một trong số hiếm tòa nhà văn phòng tại châu Á được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn LEED Platinum (Mỹ)

Với chiến thắng tại IBcon Digie Awards, TechnoPark Tower đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tòa nhà thông minh top 10 thế giới. Chính thức đi vào hoạt động từ quý 3/2021, TechnoPark Tower sẽ quy tụ các công ty công nghệ lớn và các start-up công nghệ trong và ngoài nước. Sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế là nền tảng đưa TechnoPark Tower - một công trình "Make in Vietnam" ghi dấu trên bản đồ trung tâm công nghệ thế giới.