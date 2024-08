Tên cướp to gan nào đòi cưỡng bức cả Từ Hi Thái hậu? Tên cướp to gan nào đòi cưỡng bức cả Từ Hi Thái hậu?

Thời nhà Thanh có một tên cướp khét tiếng chuyên hoành hành khắp khu vực Bắc Tân (Bắc Kinh – Thiên Tân: Nơi quy tụ đông đảo thương nhân, thôn trang giàu có và là trung tâm kinh tế bậc nhất của Trung Quốc thời bấy giờ).