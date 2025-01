Thái Bình đã làm được điều gì trong 19 ngày giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng?

Năm thứ 3 liên tiếp Thái Bình có hơn 1.000 doanh nghiệp mới thành lập

Ngày 16/1, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025, UBND tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh này tăng 7,01% so với năm 2023, bình quân tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2024 tăng gấp 1,35 lần so với bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế xếp hạng thứ 23/63 tỉnh, thành. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 28.066,4 tỷ đồng, đạt 144% dự toán, tăng 15,7% so với năm 2023;

Năm 2024, Thái Bình tiếp tục thu hút đầu tư và thực hiện cải cách hành chính đạt kết quả cao. Theo đó, thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt trên 43.177,6 tỷ đồng, đặc biệt thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.16 tỷ USD (đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước).

Năm 2024 cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Bình có số doanh nghiệp thành lập mới vượt con số 1.000 doanh nghiệp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt top đầu cả nước.

Thái Bình cũng đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản, quy định mới của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, Trung ương, từ đó tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tháo gỡ được nút thắt trong GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thúc đẩy kinh tế xã hội và tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo khẩn trương sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Bình đã xây dựng Đề án sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 10 xã mới, giảm 18 xã (sau sắp xếp, toàn tỉnh từ 260 xã, phường, thị trấn giảm xuống còn 242 xã, phường, thị trấn).

Dự kiến hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị trong tháng 2/2025; và sau sắp xếp, Thái Bình sẽ giảm 5 sở, 36 phòng, ban, chi cục.

Một kết quả tích cực khác trong năm 2024 là việc xây dựng nông thôn mới và ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi) được Thái Bình tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Trong năm, Thái Bình đã công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (hiện Thái Bình có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

Liên quan đến cơn bão Yagi, trước những động thái nghiêm tuc, quyết liệt để phòng, chống bão, Thái Bình không có thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình cho các lãnh đạo tỉnh Thái Bình vào tháng 3/2024. Ảnh: T.Đạt

Trong năm 2024, Thái Bình đã tổ chức thành công hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào tỉnh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình dần trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; hoàn thành phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế.

Hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trong 19 ngày

Mặt khác, Thái Bình cũng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, nút thắt đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thi công các công trình trọng điểm, quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "xuyên ngày nghỉ lễ", các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tích cực triển khai thực hiện, có dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh. Thái Bình Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật và cũng là tỉnh đầu tiên tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giữ vững thành tích 12 năm liên tiếp trên địa bàn tỉnh không xảy ra đốt pháo nổ trong đêm giao thừa.

Tỉnh này đã quan tâm đầu tư xây dựng và củng cố lực lượng công an cấp xã chính quy; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 (đã cấp 1,6 triệu căn cước công dân, đạt 100% công dân đủ điều kiện; kích hoạt trên 1,2 triệu tài khoản định danh điện tử, đạt 80% số dân trên 14 tuổi); đặc biệt trong vòng 19 ngày tỉnh Thái Bình đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, tạo tiền đề thuận lợi cho tỉnh Thái Bình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh.

Để đạt được mục tiêu đó, Thái Bình phải bứt phá và phát triển với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất, bảo đảm hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt ở mức 2 con số (10,5% trở lên) để đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.