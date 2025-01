Tòa án Hà Nội triệu tập UBND tỉnh Bình Thuận tới phiên xét xử cựu Chủ tịch Lê Tiến Phương

Ngày 17/1, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật với Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 3 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 người.

Tòa án cũng triệp tập 21 "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan", trong đó có UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty Rạng Đông.

Vụ án tại Khu đô thị biển Phan Thiết bị xác định gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng.

Với 17 bị cáo, đa phần là cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bình Thuận như Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Bí thư huyện ủy Bắc Bình; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết; Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Hồ sơ cho thấy, vụ án bắt đầu khi ông Đinh Trung, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc triển khai, thực hiện dự án Khu du lịch biển Phan Thiết. Việc này được cơ quan điều tra xem xét và giải quyết trong vụ án.

Cáo trạng thể hiện, Công ty Regent International OverSeas Corp (Hồng Kông) được Chính phủ đồng ý cho đầu tư dự án Ocean Dunes Golf Club (sân golf Phan Thiết), với quy mô 62ha.

Năm 2013, Công ty Rạng Đông mua lại toàn bộ cổ phần của Regent International OverSeas Corp tại Công ty TNHH MTV Golf và Câu lạc bộ golf Phan Thiết với giá 2,5 triệu USD. Từ đây, Công ty Rạng Đông được tiếp tục thực hiện dự án, sau đó nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tháng 11 cùng năm, bị cáo Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, cho Công ty Rạng Đông kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, quyền và lợi ích của chủ đầu tư cũ.

Có giấy phép, Công ty Rạng Đông lại đề nghị chính quyền tỉnh "xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club.

Trên cơ sở các văn bản đề nghị của Công ty Rạng Đông và ý kiên tham mưu, ngày 13/3/2014, bị cáo Lê Tiến Phương ký công văn số báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị.

Hai tháng sau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp và thống nhất kết luận đồng ý để UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích 62ha đất sân golf sang xây dựng khu đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club của Công ty Rạng Đông.

Bị cáo Lê Tiến Phương thời điểm là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Tháng 10/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh sân golf Phan Thiết, nội dung đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh Bình Thuận cần giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

UBND tỉnh cần giải quyết hậu quả vụ án

Được sự đồng ý của Thủ tướng, UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo xin chủ trương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý; sau đó chỉ đạo các sở, ngành tham mưu, làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, cấp giấy phép quy hoạch khu đô thị tại khu vực dự án sân golf Phan Thiết.

Chính quyền tỉnh cũng hướng dẫn Công ty Rạng Đông lập quy hoạch chi tiết; cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của TP.Phan Thiết và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP.Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận.

Tháng 3/2015, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bị cáo Lê Tiến Phương ký giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi lần thứ sáu) điều chỉnh nội dung đầu tư từ Dự án Ocean Dunes Golf Club (Dự án sân golf Phan Thiết) thành Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Quyết định của bị cáo Phương cũng đồng thời điều chỉnh ngành nghề kinh doanh thành: Kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, dịch vụ lưu trú ngắn ngày...

Tiếp đến, ông Phương ký ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỷ lệ 1/500 đối với khu đất sân golf. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất gồm 363.534 m2 đất ở kết hợp thương mại dịch vụ, còn lại là diện tích đất công cộng, công trình giao thông, công viên, cây xanh... và không bố trí 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.

Sau đó, Lê Tiến Phương và các bị cáo tại các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc xây dựng, thẩm định phương án giá đất và phê duyệt giả đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tới tài sản Nhà nước.

Giám định thể hiện, hành vi phê duyệt giá với hơn 10ha đất ở quy hoạch nhà cao tầng tại dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Việc định giá với hơn 25ha nhà thấp tầng cũng trái pháp luật, gây them thiệt hại 154 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy xác định các bị can trong vụ gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng.

Đến nay, các bị can trong vụ nộp khắc phục hậu quả 150 triệu đồng; Công ty Rạng Đông nộp 90 triệu đồng và Công ty Thẩm định giá Miền Nam nộp 179 triệu đồng theo yêu cầu của bị cáo Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch doanh nghiệp. Hậu quả còn lại là do chênh lệch giá đất, Viện kiểm sát đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận làm việc với chủ đầu tư để giải quyết.