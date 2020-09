Thái Nguyên: Phát hiện thi thể nam thanh niên với nhiều vết thương trên người

Theo đó, khoảng 5h10 ngày 1/9, tại ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Tân Long (xã Tân Hương, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), người dân phát hiện anh T.M.C (SN 1997) tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương.

Hiện trường nơi phát hiện nam thanh niên tử vong. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TX.Phổ Yên đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo đó, trong 2 ngày 30 và 31/8, anh C đã mang điện thoại của bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1977, mẹ của anh C) và xe máy của gia đình đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 1h ngày 1/9, anh C đi chơi về và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với bố là ông Trần Văn Hùng (SN 1973). Do không kiềm chế được, ông Hùng đã dùng dao chém anh C. Sau khi bị chém, anh C bỏ chạy ra khỏi nhà.

Sau đó, anh C được phát hiện đã tử vong tại ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Tân Long, xã Tân Hương. Sáng 1/9, ông Trần Văn Hùng đã ra đầu thú tại Công an TX.Phổ Yên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.