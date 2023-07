Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng bản ở Sơn La tham ô tài sản với mục đích "Xây nhà riêng"

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Sùng A Só (SN1990), trú tại bản Cổng Chặp, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hành vi "Tham ô tài sản" theo Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng tham ô tài sản Sùng A Só bị khởi tố và tạm giam. Ảnh: Cao Thiên

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT phát hiện Sùng A Só với vai trò là Trưởng bản Cổng Chặp, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021. Lợi dụng chức vụ, Só đã sử dụng số tiền trên vào mục đích xây nhà riêng với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sùng A Só. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Châu tiếp tục điều tra, làm vụ án.