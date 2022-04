"Thần đồng" Ấn Độ đánh bại Lê Quang Liêm có trình độ "khủng" như thế nào?

Lê Quang Liêm thua Đại kiện tướng quốc tế trẻ thứ 4 thế giới

Như Dân Việt đã thông tin, sau khi tạo nên bất ngờ thắng "Vua cờ", đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen (Na Uy) ở trận 2 Oslo Esports Cup - chặng chính nằm trong hệ thống Champions Chess Tour, rạng sáng nay, Lê Quang Liêm đã thua thần đồng Ấn Độ 16 tuổi Rameshbabu Praggnanandhaa 0,5-2,5 tại trận 3 (hòa ván 1, thua ván 2 và 3).

Rameshbabu Praggnanandhaa đánh bại Lê Quang Liêm ở trận 3 Oslo Esport Cup 2022. Ảnh: chess24.com

Nhìn nhận về trận thua của Lê Quang Liêm, HLV ĐT cờ vua Việt Nam, Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh nói: "Rameshbabu Praggnanandhaa đã chơi rất hay và thắng xứng đáng.

Tôi đã biết Rameshbabu Praggnanandhaa từ khi cậu ta 7 tuổi, vô địch lứa tuổi trẻ châu Á, vô địch U8 thế giới năm 2013. So với Quang Liêm, Praggnanandhaa trẻ hơn nhiều và đó là lợi thế khi đánh cờ nhanh. Thần kinh của kỳ thủ trẻ tốt hơn, tay, mắt đều nhanh hơn".

HLV Bùi Vinh cho biết thêm cờ vua là môn thể thao được yêu thích hàng đầu ở Ấn Độ. Đằng sau mỗi "hạt ngọc" như Rameshbabu Praggnanandhaa luôn có một doanh nghiệp, công ty tài trợ, giúp họ có điều kiện tập huấn, thi đấu quốc tế rất nhiều, sớm đạt chuần Đại kiện tướng quốc tế,

Thực tế, tính tới thời điểm này, Rameshbabu Praggnanandhaa được ghi nhận đã đạt đủ 3 chuẩn Đại kiện tướng quốc tế trẻ thứ 4 thế giới khi 12 tuổi, 10 tháng, 13 ngày. Đại kiện tướng quốc tế trẻ nhất thế giới hiện là thần đồng người Mỹ gốc Ấn Độ Abhimanyu Mishra (12 tuổi, 4 tháng, 25 ngày).

Rameshbabu Praggnanandhaa được coi là truyền nhân của cựu vô địch thế giới Viswanathan Anand, cậu được mệnh danh "tiểu Anand". Trong quá khứ, Rameshbabu Praggnanandhaa từng vô địch U8 thế giới năm 2013. HCV U10 thế giới 2015 và HCV U18 thế giới 2019.

Đánh bại "Vua cờ" Magnus Carlsen sau 39 nước

Trong sự nghiệp của Praggnanandhaa, nhiều người nhắc tới cột mốc năm 2018. Khi đó, Praggnanandhaa được mời dự giải Leon Masters 2018, được xếp cặp đấu cờ nhanh bốn ván với Wesley So (Mỹ, hạng 6 thế giới theo bảng xếp hạng cờ tiêu chuẩn mới nhất của FIDE với elo cờ tiêu chuẩn là 2778).

Những tưởng So Wesley sẽ giành chiến thắng dễ dàng, nhưng Praggnanandhaa khi đó mới 12 tuổi đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi đánh bại So ở ván đầu tiên. Sau ba ván, tỷ số hòa 1,5-1,5. Ván cuối cùng, So mới có thể đánh bại Praggnanandhaa, qua đó thắng chung cuộc 2,5-1,5.

Praggnanandhaa từng đánh bại "Vua cờ" Magnus Carlsen tại giải Airthings Masters 2022. Ảnh: chess.com

Cú "sốc" thứ 2 mà Praggnanandhaa tạo ra là tại Airthings Masters 2022 hồi cuối tháng 2 vừa qua. Cậu đã thi đấu ấn tượng để đánh bại "Vua cờ" Magnus Carlsen sau 39 nước đấu trí.

Sau chiến thắng thời điểm đó, Praggnanandhaa chia sẻ rất tếu táo và chân thành: "Cháu rất hạnh phúc. Bây giờ cháu chỉ cần ngủ thôi. Cháu không nghĩ mình sẽ ăn tối lúc 2h30 sáng".

Và có lẽ khi Praggnanandhaa đã chìm sâu vào giấc ngủ, tích lũy năng lượng cho ngày thi đấu kế tiếp thì trên mạng xã hội, rất nhiều lời khen đã dành cho em.

Siêu sao bóng gậy (cricket) người Ấn Độ Sachin Tendulkar ca ngợi: “Tuyệt vời Pragg. 16 tuổi và đánh bại Magnus Carlsen - giàu kinh nghiệm với nhiều danh hiệu… Thật kỳ diệu! Prag đã làm đất nước Ấn Độ hãnh diện”.

Trong khi đó, cựu vô địch thế giới Viswanathan Anand - người được xem là kỳ thủ vĩ đại nhất Ấn Độ nói: "Luôn tự hào về các nhân tài của chúng ta! Một ngày thi đấu tuyệt vời của Praggnanandhaa”.

Lúc này, tại Oslo Esport Cup 2022, Praggnanandhaa đã toàn thắng 3 trận cùng với cách biệt 2,5-0,5 (thắng 2, hòa 1) trước các Siêu đại kiện tướng quốc tế là Jorden van Foreest (Hà Lan, hạng 26 thế giới), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 10 thế giới) và Lê Quang Liêm.

Trận thứ 4 Oslo Esport Cup 2022 diễn ra từ đêm nay tới rạng sáng mai (26/4), Praggnanandhaa sẽ tái ngộ Magnus Carlsen.

Bình luận trên chess24.com, Đại kiện tướng quốc tế David Howell bày tỏ sự thú vị: "Hãy tưởng tượng xem nếu anh ấy (Praggnanandhaa) có thể đánh bại Magnus Carlsen. Điều đó sẽ mang lại cảm xúc lớn nhất mà chúng tôi từng thấy trong tour".



Rameshbabu Praggnanandhaa sinh ngày 10/8/2005 tại vùng ngoại ô Padi - thành phố Chennai (Ấn Độ), Cha cậu K.Ramesh làm việc tại một ngân hàng còn mẹ cậu ở nhà nội trợ. Chị gái cậu là Đại kiện tướng quốc tế nữ Vaishali Rameshbabu từng hai lần vô địch cờ vua trẻ thế giới và giành HCĐ châu Á. Rameshbabu Praggnanandhaa đã học cờ vua khi mới 5 tuổi. Từ năm 8 tuổi, cậu đã được huấn luyện bởi Đại kiện tướng Ramachandran Ramesh. Rameshbabu Praggnanandhaa không chỉ chơi cờ giỏi mà còn có chiến thuật rất đa dạng. Sau rất nhiều giải đấu, tên tuổi của em nổi lên như một hiện tượng và có rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới.