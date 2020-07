Than Quảng Ninh đại bại, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra điểm mạnh của TP.HCM

Tiếp đón TP.HCM trên sân nhà, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu là có 3 điểm để soán vị trí thứ 2 trên BXH của chính đối thủ này. Dẫu vậy, mọi kế hoạch của đội bóng đất mỏ bị phá sản từ rất sớm khi Công Phượng mở tỷ số từ phút thứ 5 của trận đấu. Sau đó, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng phải nhận thêm 2 bàn thua nữa mà không có bàn thắng danh dự.

Than Quảng Ninh thua đậm TP.HCM

Nói về trận thua của đội nhà, HLV Phan Thanh Hùng tiếc nuối và bất ngờ với những gì diễn ra trên sân. Tại họp báo sau trận đấu, ông cho biết: "Chúng tôi thua quá sớm, bất ngờ. Cục diện hiệp một có nhiều cơ hội để san bằng hay kết quả thuận lợi nhưng đều bỏ lỡ. Rất đáng tiếc. Nếu có bàn hiệp một thì khác. Mừng là các cầu thủ đã không buông xuôi, cố gắng đến phút cuối cùng. Bóng đá là thế".

Theo ông Hùng, trước khi tiếp đón á quân V.League 2019, ông và BHL đã nghiên cứu rất kỹ về đối thủ để tìm ra đấu pháp hợp lý. Thế mạnh của TP.HCM là các tình huống cố định. Than Quảng Ninh dù đã bắt bài đối phương, tuy nhiên vẫn bất lực khi những người bên kia chiến tuyến ghi bàn.

"Than Quảng Ninh thua 2 bàn ở hai tình huống cố định. Đây là điều không may mắn đối với đội bóng của chúng tôi. Cố định là thế mạnh của TP HCM. Tôi dặn cẩn thận nhưng vẫn dính đòn. Tấn công và tạo nhiều cơ hội, nếu các cầu thủ tỉnh táo, dứt điểm tốt thì có kết quả tốt. Nếu hiệp một có một bàn thì hay hơn. Thua hai bàn tạo cho các cầu thủ tâm lý nôn nóng, bất tiện. Đó là lý do chúng tôi không thể có bàn thắng danh dự", ông Hùng chia sẻ thêm.

Sau trận đấu này, Than Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH. Ở vòng đấu sau, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ hành quân tới sân Hòa Xuân làm khách trước SHB Đà Nẵng.