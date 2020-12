Thắng "Thể Công không Hồng Sơn", danh thủ Công an Hà Nội nói gì?

Một trong những điểm "nóng" đáng chú ý nhất của trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội và Thể Công trong quá khứ chính là màn so tài, đấu trí giữa "nhạc trưởng" Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Hồng Sơn hai bên chiến tuyến.



CĐV Thể Công đã không thể chứng kiến ngôi sao một thời Nguyễn Hồng Sơn ra sân thi đấu. Ảnh: Đức Dân

Đáng tiếc là vì lý do cá nhân, Sơn "công chúa" đã không thể có mặt trên sân Hàng Đẫy sát cánh cùng Thể Công trong trận derby tái hiện những ký ức khó quên cách đây 20-25 năm.

Trên khán đài, CĐV Thể Công đã chuẩn bị sẵn băng-rôn chờ đón Hồng Sơn với tất cả tình cảm hâm mộ. Tiếc là họ đã không thể nhìn lại những bước chạy, những pha xử lý uyển chuyển, đẹp mắt của thần tượng ngày nào.

Cựu danh thủ Công an Hà Nội Phạm Minh Đức cảm thấy tiếc khi Sơn "công chúa" không thể ra sân. Ảnh: Tuệ Minh

Thắng Thể Công sau loạt đá luân lưu may rủi (2 hiệp chính hòa 2-2), cựu danh thủ Công an Hà Nội Phạm Minh Đức, người đang dẫn dắt HL.Hà Tĩnh ở V.League nói: "Tôi cảm thấy đáng tiếc khi hôm nay Sơn không có trên sân. Những đường bóng của anh Sơn thường tạo ra hứng thú cho khán giả và bản thân tôi cũng phải tập trung nhiều hơn trước những đường chuyền của anh Sơn.

Chúng ta biết anh Sơn là cầu thủ chuyền bóng rất khó chịu, luôn giấu được ý đồ chuyền bóng làm đau đầu các hậu vệ".

Nhìn lại trận derby đáng nhớ, cựu danh thủ Phạm Minh Đức bày tỏ: "Trận đấu rất đáng nhớ và có ý nghĩa với mỗi cá nhân cựu cầu thủ Công an Hà Nội và Thể Công.

Tôi được biết về trận đấu này khoảng hơn 20 ngày trước và đã cố gắng tập luyện thêm để có thể lực đảm bảo.

Công an Hà Nội luôn trong trái tim tôi và là nơi chắp cánh cho tôi trong cả sự nghiệp cầu thủ và HLV ngày nay. Đó là lý do tôi luôn cố gắng thể hiện những gì tốt nhất, cố gắng hết mình trong màu áo Công an Hà Nội".

Theo dòng tâm sự, cựu danh thủ từng có thời gian khoác áo HAGL, cùng đội bóng đoạt cú đúp vô địch V.League 2003, 2004 bộc bạch thêm:

"Tôi đã rất cảm xúc và nỗ lực hết mình trong trận đấu. Chúng tôi đã cùng nhau cống hiến cho khán giả những gì tốt nhất về tư duy, kỹ thuật, giúp khán giả được xem lại nét gì đó phảng phất của trận derby Thủ đô cách đây 20-25 năm.

Chúng tôi giờ đã có tuổi, thể lực hạn chế rất nhiều rồi nên anh em cũng giữ cho nhau.

Va chạm, tranh chấp tay đôi quyết liệt như xưa gần như không có mà chỉ cố gắng dùng "tiểu xảo", tư duy để giành bóng".

Cựu danh thủ Công an Hà Nội Nguyễn Tuấn Thành trả lời báo chí. Ảnh: Tuệ Minh

Chia sẻ với suy nghĩ của đồng đội Phạm Minh Đức, tiền đạo lừng danh một thời trong màu áo Công an Hà Nội Nguyễn Tuấn Thành cho hay:

"Đúng là rất tiếc khi anh Hồng Sơn không thể có mặt ở trận đấu hôm nay. Cùng với Lê Huỳnh Đức, anh Hồng Sơn cũng là một tượng đài của bóng đá Việt Nam thế hệ chúng tôi.

Trận đấu hôm nay đã để lại ký ức đẹp cho cầu thủ 2 đội. Với Thể Công, tôi vẫn thấy Phạm Như Thuần chơi rất "nhiệt", không khác ngày xưa là bao".

Cựu danh thủ Nguyễn Tuấn Thành cho rằng việc vẫn chơi bóng cùng nhau trên sân 7 giúp anh cùng các đồng đội một thời vẫn bảo đảm được đường nét, sự ăn ý trong lối chơi. Chỉ có thể lực là giảm sút nhiều, không được như xưa.

Về phần mình, đại diện cho cựu danh thủ Thể Công, lão tướng Vũ Công Tuyền trả lời báo chí:

"Trận đấu diễn ra rất hay, vui vẻ. Chúng tôi thua sau loạt đá luân lưu (2 hiệp chính hòa 2-2) nhưng không có gì tiếc nuối cả.

Điều quan trọng là anh em được ra sân chơi bóng cùng nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm, và trận đấu kết thúc an toàn, chân tay anh em không hề hấn gì.

Hôm nay tôi có cơ hội băng cắt đánh đầu trong hiệp 1 nhưng đồng đội chuyền hơi cao, mình lại không còn sức bật như xưa nên không thể tận dụng thành công".

Lão tướng Thể Công Vũ Công Tuyền bày tỏ niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuệ Minh

Chốt lại, lão tướng Vũ Công Tuyền thể hiện niềm tin với thế hệ cầu thủ trẻ Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung:

"Đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đang ngày càng tốt lên. Trung tâm bóng đá cộng đồng của tôi cũng hoạt động được 5-6 năm, cung cấp một số gương mặt nhiều tiềm năng của PVF, Viettel.

Với riêng Viettel FC, năm nay là một năm thành công khi đội lớn vô địch V.League 2020, đội U21 cũng vừa vô địch QG.

Tôi tin trong tương lai các em sẽ còn chơi tốt, tiếp nối truyền thống Thể Công".