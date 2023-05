Thanh Hoá lý giải việc gần 1,2 triệu lượt khách tới tỉnh này dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngày 4/5, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 29/4 đến ngày 3/5), dù thời tiết có lúc không thuận lợi, nhưng lượng du khách đến với Thanh Hóa vẫn rất đông.



Biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023 đón khoảng 850.000 lượt khách.

Cụ thể, du khách đến Thanh Hóa đạt khoảng 1.195.000 lượt khách, tăng 33,1% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022 (trong đó khách lưu trú đạt khoảng 690.000 lượt khách). Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỷ đồng, tăng 48,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022.

Trong đó một số khu, điểm du lịch của tỉnh có lượng du khách về nghỉ rất đông là TP Sầm Sơn đón khoảng 850.000 lượt khách; thị xã Nghi Sơn: 78.200 lượt khách; Hải Tiến: 77.000 lượt khách; TP Thanh Hóa 39.800 lượt khách; Suối cá Cẩm Lương 18.300 lượt khách; Thành nhà Hồ 11.200 lượt khách; Lam Kinh: 8.600 lượt khách; Pù Luông 6.500 lượt khách; Bến En 3.000 lượt khách; bản Mạ 3.200 lượt khách...

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá cho biết, sở dĩ lượng khách năm nay tăng cao so với năm 2022 là do: Kỳ nghỉ dài hơn, giao thông đi lại thuận tiện hơn do vừa khánh thành đường cao tốc; công tác tuyên truyền xúc tiến du lịch chủ động làm sớm, đổi mới và tập trung nên hiệu quả, thu hút khách; Sản phẩm du lịch tăng nhanh về số lượng và chất lượng với nhiều sản phẩm du lịch mới được bổ sung như Quảng Trường biển, nhạc nước, phố đi bộ, chợ đêm, các họat động biểu diễn nghệ thuật đường phố (tại khu du lịch Sầm Sơn); tour du lịch Đảo Mê, các trò chơi xe địa hình không vô lăng, đường đua công thức F1, trượt cỏ, bắn súng sơn… (thị xã Nghi Sơn); tour du lịch ra đảo Nẹ, dù lượn (khu du lịch Hải Tiến) .... đã tạo nên sự cạnh tranh với các tỉnh, thu hút đông du khách. Bên cạnh đó, ngành văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hoá cùng với các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động văn hoá thể thao và du lịch, trong đó có nhiều Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn.

Biển Hải Tiến (tỉnh Thanh Hoá) dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023 đón 77.000 lượt khách.

Cũng theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, để thống kê được những con số trên, sở đã dựa trên cơ sở: Phương pháp thống kê tính số lượt khách đến địa phương do Tổng Cục Du lịch hướng dẫn theo các công thức và phương pháp tính toán do Tổng Cục Thống kê quy định. Tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được tính trên tổng số khách lưu trú qua đêm tại cơ sở lưu trú du lịch (công suất sử dụng buồng phòng) và khách tham quan trong ngày tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thông qua điểm bán vé; đồng thời kênh thông tin thống kê của các địa phương.

Ngoài ra, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá cũng lý giải, hiện tỉnh Thanh Hoá có khoảng 1.200 khách sạn, nhà nghỉ với 47.300 phòng và gần 350 nhà nghỉ có phòng cho khách du lịch thuê với sức chứa gần 10.000 người, trong thời gian nghỉ lễ công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 81,5%, riêng khu du lịch Sầm Sơn đạt gần 90%, khu du lịch Pù Luông đạt 100% công suất sử dụng phòng… Vì vậy, Thanh Hoá là một trong những địa phương có lượng khách đứng đầu cả nước.