Thanh Nhã diện vest xinh đẹp cùng ĐT nữ Việt Nam lên đường dự World Cup 2023

ĐT nữ Việt Nam với 23 cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục, trước khi lên đường dự vòng chung kết World Cup 2023 lúc 12 giờ 35 trưa nay (5/7). Toàn đội sẽ di chuyển chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand bằng chuyến bay của Hãng hàng không Singapore Airlines. Trong thời gian ở New Zealand, ĐT nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Rydges (TP.Auckland). Rydges là một khách sạn có chất lượng 4 - 4,5 sao, tọa lạc trên phố Featherston ở trung tâm TP.Auckland. Địa điểm này cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận ra quân gặp ĐT nữ Mỹ không xa.

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng dẫn đoàn.

Hành lý rất nhiều, một thành viên trong đội nói vui: 'Chúng tôi mang núi hành lý dự World Cup. Vì bên đó đang là mùa đông. Nên phải đem theo rất nhiều áo ấm'

HLV Mai Đức Chung cẩn thận kiểm tra hành lý của các học trò.

Huỳnh Như ký tặng fan hâm mộ.

Huỳnh Như và cổ động viên trẻ tuổi

Các cầu thủ hào hứng ngày lên đường.

HLV thể lực người Pháp Cedric và Bích Thùy. Sáng nay, cô đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: 'Lên đường thật chất, chiến đấu hết mình'.

Tại World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập luyện ở sân tập Fred Taylor Park. Từ khách sạn Rydges, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng chỉ mất 20 phút đi xe buýt để đến nơi. Điều này khá thuận lợi với các cô gái của ĐT nữ Việt Nam.