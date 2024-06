Du khách đến Tháp Eiffel ở Paris sẽ phải trả 35 Euro thay vì 29,10 Euro như trước kia. Chính quyền thành phố Paris đã quyết định tăng phí nhằm tăng cường bảo trì công trình mang tính biểu tượng này.

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 17/6/2024 và áp dụng cho tất cả du khách trưởng thành, những người sẽ phải trả thêm 20% so với trước đây, bao gồm cả trẻ em từ 4 đến 11 tuổi và thanh niên dưới 24 tuổi.

Là di tích được ghé thăm nhiều thứ 10 trên thế giới, Tháp Eiffel đang phải nỗ lực để đạt được số lượng khách tham quan như trước đại dịch. Bên cạnh đó, bất đồng giữa SETE, công ty vận hành công trình, và Tòa thị chính Paris cũng ảnh hưởng đến lượng khách của Tháp.

Tháp Eiffel đang "vật lộn" để sống sót sau Covid-19

Gustave Eiffel, kỹ sư người Pháp đã xây dựng tòa tháp từng nói rằng, để duy trì kết cấu kim loại, tòa tháp phải được sơn lại sau mỗi 7 năm.

Tuy nhiên, các hướng dẫn này đã không được tuân thủ vào năm 2020, được sơn 11 năm sau lần sơn lại trước đó.

Tòa tháp đang được sơn lại và chi phí bảo trì đã tăng vọt, đặc biệt là trước thềm Thế vận hội 2024, sẽ được tổ chức tại Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8.

SETE cho biết cần thêm kinh phí vì nhiều lý do, đơn cử như tác động của đại dịch Covid-19. Theo SETE, do lượng khách du lịch giảm, doanh thu đã giảm 113 triệu Euro do đại dịch, trong khi chi phí bảo trì lại tăng lên. 360 nhân viên làm việc trong việc bảo trì tháp cho biết sự chậm trễ do cả Tòa thị chính Paris và SETE gây ra khiến hóa đơn tăng lên đến mức này.

Theo dữ liệu của Statista, di tích này đã được 6,32 triệu người ghé thăm vào năm 2023, tăng so với 5,85 triệu lượt khách được ghi nhận vào năm 2022.

Điều này cho thấy lượng khách đã đạt mức trước đại dịch khi có 6,14 triệu người đến thăm tòa tháp. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt đến mức của năm 2014 khi số lượng khách lên tới 7,1 triệu.

Một trong những lý do cho sự biến động này liên quan đến việc bảo trì và tòa tháp bị đóng cửa trong một số thời điểm nhất định, như trường hợp vào tháng 2/2024.