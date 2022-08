Thất Tịch 2022 là ngày đại hung: 4 điều kiêng kỵ, 3 việc cầu bình an

Thất Tịch là ngày gì

Thất Tịch rơi vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm, gắn liền với truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ (còn gọi là ông Ngâu, bà Ngâu).

Ngày này còn được coi là Valentine ở một số nước châu Á. Đây là dịp các cặp đôi thể hiện tình cảm; người lận đận tình duyên có thể đến chùa cầu duyên, mong sớm yên bề gia thất.

Dân gian có câu: "Tháng 7 mưa ngâu, bắc cầu ô thước" ý chỉ truyền thuyết về Ngưu Lang - Chức Nữ. Tương truyền, vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ vượt cầu Ô Thước để gặp lại nhau. Trong giây phút tiễn biệt, hai người khóc sướt mướt, luyến tiếc người yêu. Nước mắt của họ rơi xuống trần gian, hóa thành cơn mưa ngâu.

Thất Tịch rơi vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm, gắn liền với truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ (còn gọi là ông Ngâu, bà Ngâu). Ảnh: pinterest

Thất Tịch năm 2022 rơi vào ngày nào?

Thất Tịch năm 2022 là ngày 7/7 năm Nhâm Dần theo âm lịch, tức thứ Năm ngày 4/8/2022.

Thất Tịch năm 2022 là ngày đại hung

Ngày 7/7 âm lịch là ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Theo xem ngày tốt xấu, đây vừa là ngày Sát chủ vừa là ngày Tam Nương.

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ vì thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, không làm việc trọng đại, vớt tất cả các tuổi.

Ngày Tam nương là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sữa chữa, cất nhà.

Kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 2022

Kỵ chia tay vào ngày Thất Tịch

Dân gian cho rằng ngày 7/7 âm lịch là ngày cực âm, tháng cực âm. Chia tay vào ngày Thất Tịch thì lương lai không hạnh phúc, không được Ngưu Lang Chức Nữ chúc phúc, đường tình duyên càng thêm lận đận.

Kiêng kỵ mặc quần áo có vết rách

Tương truyền, công việc của Chức Nữ là dệt vải. Nếu như quần áo có vết rách nghĩa là chuyện tình cảm xuất hiện điều thiết sót, có thể xảy ra rạn nứt, khó hàn gắn.

Kiêng ăn thịt bò

Theo truyền thuyết, công việc của Ngưu Lang là chăn bò. Vì vậy, vào ngày 7/7 âm lịch, người ta kỵ ăn thịt bò để tránh làm phật lòng Ngưu lang khiến các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.



Kỵ la mắng, dịch chuyển giường trẻ con

Theo quan niệm dân gian, mỗi em bé đều có các Sàng Mụ (hay gọi là bà Mụ) bảo vệ. La mắng trẻ chính là chọc giận họ, làm giảm phước lành của bé.

Người ta cũng kiêng dịch chuyển giường của trẻ nhỏ vào ngày 7/7 âm lịch vì cho rằng nó làm kinh động đến các bà Mụ, khiến phước lành của trẻ bị suy giảm.

Điều nên làm trong ngày Thất Tịch 2022

Đi lễ chùa cầu bình an, cầu duyên

Trong tháng 7 âm lịch, nhiều người có thói quen đi chùa cầu bình an.

Điều này giúp tâm tịnh, thoải mái. Các cặp đôi có thể cầu nguyện cho tình cảm bền chặt, cuộc sống an yên. Người độc thân có thể cầu duyên, mong sớm gặp được nửa kia.

Nói lời yêu thương

Vào ngày Thất Tịch, thay vì trách móc, dỗi hơn, hãy trao những lời nói ngọt ngào, yêu thương, trân trọng lẫn nhau.

Làm việc thiện

Trong quan niệm dân gian, ngày 7/7 âm lịch nói riêng, tháng 7 âm lịch nói chung là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Để gặp may mắn, bình an trong thời gian này, mọi người nên làm nhiều việc thiện, tích đức để may mắn, bình an đến với gia đình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.