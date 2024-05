Thay đổi ở thượng tầng, SLNA có trụ hạng thành công?

CLB SLNA thay đổi ở thượng tầng

CLB SLNA vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. Theo đó, kể từ ngày 7/5, ông Hồ Lê Đức sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An – Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An thay cho ông Trương Mạnh Linh.



Ông Hồ Lê Đức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An – Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An thay cho ông Trương Mạnh Linh. Ảnh: SLNA

Ông Hồ Lê Đức (SN 1972, tại Nghệ An) đã từng đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Long – Nhà tài trợ chính của CLB SLNA hiện nay. Trước đó, ông Hồ Lê Đức từng giữ chức danh Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA.

Sự thay đổi ở thượng tầng trong bối cảnh CLB SLNA đang đứng áp chót bảng xếp hạng và bước vào giai đoạn nước rút cho cuộc đua trụ hạng. Liệu rằng sự thay đổi này có giúp SLNA thi đấu khởi sắc trong phần còn lại của mùa giải và trụ hạng thành công.

SLNA vừa có trận hòa 1-1 trên sân Vinh trước Hà Nội FC. Ảnh: N.T

Lực lượng của đội bóng xứ Nghệ được dẫn dắt bởi HLV Phan Như Thuật chủ yếu là những cầu thủ trẻ. Mới đây nhất, SLNA vừa có trận hòa 1-1 trên sân Vinh trước Hà Nội FC. Sau 16 vòng đấu, SLNA đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 15 điểm có được. Thành tích của đội bóng xứ Nghệ vô cùng bết bát với chỉ 3 trận thắng, 6 trận hòa và 7 trận thua.

Vào lúc 17h chiều nay (9/5), SLNA sẽ có chuyến làm khách tới sân Pleiku gặp chủ nhà LPBank HAGL. Đây là trận đấu được dự đoán khó khăn cho đội khách khi đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đang có chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp.