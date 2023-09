Thấy gì qua việc web lậu XoilacTV thu hút đông người xem bóng đá

Rất nhiều người yêu thích bóng đá biết và đã từng xem bóng đá trên trang website XoilacTV. Đây là website điển hình của tình trạng vi phạm bản quyền ở trên không gian mạng, đặc biệt là vi phạm bản quyền về các trận đấu bóng đá ở các giải lớn hoặc những trận bóng có đội tuyển Việt Nam tham dự.



Ở những trận đấu hấp dẫn, XoilacTV có cả trăm ngàn người xem trực tiếp. Hẳn rất nhiều, hoặc có thể nói hầu hết trong số đó đều ý thức được việc họ đang xem 1 trận bóng được phát lậu. Thoạt tiên, việc được xem miễn phí các trận đấu phát lậu này dường như là người hâm mộ bóng đá đang được hưởng lợi. Nhưng sâu xa, nếu tình trạng này tiếp diễn, chính người hâm mộ sẽ chịu thiệt thòi. Họ sẽ không còn được xem các trận đấu này nữa, không chỉ ở trên các website lậu kiểu như XoilacTV, mà cả ở trên các kênh truyền hình chính thống. Vì khi mà các kênh truyền hình truyền thống bị thiệt hại và không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng bị ăn cắp bản quyền, họ sẽ dừng mua bản quyền để phát cho chúng ta xem.

Doanh nghiệp viễn thông gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các web xem bóng đá lậu. Ảnh: VNN.

Lý giải thế nào cho việc người xem lựa chọn xem các trận đấu bóng đá trên các kênh lậu mà cụ thể là trên web XoilacTV?

Lý do đầu tiên lý giải cho việc khách hàng lựa chọn mọi thứ lậu, trong đó có xem bóng đá trên web lậu, đó là miễn phí hoặc chi phí rẻ hơn. Nhưng việc trang website Xoilac thu hút người xem cả ở những trận đấu phát miễn phí trên TV cùng nhiều nền tảng truyền hình lại là câu chuyện khác.

Hầu hết những trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, trên các kênh truyền hình cáp hay truyền hình vệ tinh phổ biến với chất lượng hình ảnh cao. Nhưng vẫn có khá đông người xem thích xem các trận đấu này qua trang web lậu XoilacTV mặc dù chất lượng hình ảnh kém hơn rất nhiều. Điều này nói lên các trận đấu trên trang web này có sức thu hút riêng.

Có 1 lý do đó là trên kênh XoilacTV luôn cập nhật đủ các giải đấu. Trong khi các giải đấu như ngoại hạng Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp … lại được phát trên các kênh khác nhau. Người hâm mộ sẽ cảm thấy tiện hơn nhiều khi chỉ cần vào 1 trang web để xem tất cả các trận đấu.

Xôi Lạc TV thách thức ý thức bản quyền tại Việt Nam. Ảnh: FB.

Mặt khác, qua các phản hồi trên mạng xã hội, ta nhận thấy trong khi có khá nhiều người hâm mộ cảm thấy mệt mỏi trước cách bình luận của một số BLV trên các kênh truyền hình truyền thống, thì có nhiều người lại thích kiểu bình luận của các BLV trên trang web XoilacTV này. Thực tế không phải hàm lượng kiến thức bóng đá của các bình luận trên XoilacTV cao hơn, hay họ nói, bình luật và tường thuật hay hơn, mà có lẽ bởi cách thức tương tác 2 chiều giữa BLV và khán giả trên kênh thay vì kiểu 1 chiều truyền thống, cùng cách bình luận khá thoải mái, không phải theo khuôn phép làm người xem thích thú. Hoặc có thể đôi khi, chỉ vì họ nói ít hơn các BLV truyền thống.

Rõ ràng, việc phát lậu các trận đấu bóng đá của web XoilacTV là vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền lợi các đơn vị sở hữu bản quyền, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, và nó cần được chấm dứt. Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết: Vừa qua, Cục đã phối hợp với các doanh nghiệp lớn để có các giải pháp ngăn chặn các vi phạm bản quyền này. Tuy nhiên thực tế cho thấy, có tình trạng khi các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn trang web lậu thì các trang này lại đổi địa chỉ Ip, tên miền nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5-10 phút.

"Đây là cuộc chiến vô cùng cam go"- ông Tự Do bày tỏ. Trong đó, ông Tự Do cho biết, website "Xôi Lạc" là vi phạm trắng trợn nhất, vi phạm nghiêm trọng nhất với 20 tên miền khác nhau. Theo ông Tự Do thì vi phạm này không dừng mức xử lý hành chính mà cần xử lý ở mức cao hơn. Như vậy, về phía cơ quan quản lý, quyết tâm xử lý đã rõ.

Nhưng sự thu hút người xem không chỉ vì được xem miễn phí của XoilacTV cũng là tiếng nói phản ánh những bất cập, hoặc gợi ý thay đổi để tăng tính hấp dẫn trong các chương trình tường thuật và truyền hình trực tiếp bóng đá của các kênh truyền hình truyền thống. Kiểu như cải thiện tính tiện lợi khi theo dõi, tính tương tác cao giữa các BLV và người xem cũng như chất lượng bình luận, hàm lượng kiến thức của các BLV, để có thể phục vụ tốt hơn nữa, rộng rãi hơn nữa các nhu cầu ngày càng đa dạng của người xem.