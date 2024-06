Thầy giáo mách mẹo khoanh trắc nghiệm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2024 hiệu quả

Mẹo khoanh trắc nghiệm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2024

Tiếng Anh là một trong những môn trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nhằm giúp thí thi ôn tập và thi đạt thành tích tốt nhất, thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội đã có những tư vấn hữu ích. Đặc biệt là mẹo khoanh trắc nghiệm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2024 đạt hiệu quả, điểm cao.

Thầy Trung Nguyên cho biết: "Như vậy, chỉ còn khoảng gần 1 tuần nữa thôi là các bạn học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của mình – kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - kỳ thi đánh dấu kết thúc hành trình 12 năm học phổ thông và chuẩn bị hành trang để bước vào cánh cổng Đại học.

Môn Tiếng Anh luôn là môn có phổ điểm tương đối thấp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước đây. Có lẽ một phần cũng vì nhiều học sinh còn chưa tự tin, băn khoăn, sợ sệt hoặc chưa có chiến lược ôn tập, làm bài hiệu quả với môn học này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ là kỳ thi cuối cùng được tổ chức thi theo dạng đề cũ và thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây cũng là một lợi thế với các em học sinh khi đã quen với việc được học theo dạng đề như vậy trong suốt quá trình ôn tập. Đối với môn tiếng Anh, nội dung thi không có gì khác biệt so với các năm trước đây, đặc biệt, sẽ khá gần với cấu trúc của đề minh hoạ của Bộ GDĐT đã công bố hồi tháng 3/2024.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Gợi ý khoanh trắc nghiệm đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024 vẫn được tổ chức với 100% là các câu hỏi trắc nghiệm, 50 câu hỏi và thời gian làm bài 60 phút. Các dạng câu hỏi có lẽ vẫn sẽ là dạng bài hoàn thành câu, từ đồng nghĩa - trái nghĩa, phát âm - trọng âm, Tiếng Anh giao tiếp, hoàn thành đoạn văn, đọc hiểu, tìm lỗi sai và viết lại câu.

Kiến thức xuất hiện trong đề thi chắc chắn sẽ đều là những kiến thức ngữ pháp và từ vựng các em đã được tìm hiểu trong chương trình Tiếng Anh THPT, đặc biệt là chương trình Tiếng Anh lớp 12. Vì vậy, nếu nắm chắc các kiến thức theo phân phối chương trình SGK, chắc chắn việc đạt điểm số tốt không phải là vấn đề khó.

Cụ thể, với kiến thức ngữ pháp, các em cần hệ thống lại kiến thức về từ loại (danh từ - tính từ - trạng từ), giới từ, đại từ, động từ (thì động từ - câu bị động – danh động từ), trợ động từ (modal verbs), liên từ, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, so sánh tính từ và trạng từ. Ngoài ra, cần lưu ý tới kiến thức liên quan tới câu gián tiếp và câu trực tiếp. Với từ vựng, các em cần đọc lại các bài đọc đã được học trong chương trình học lớp 12 để củng cố và nắm vững các từ vựng quan trọng mà các em đã được học.

Tuy nhiên, để đạt điểm số cao, các em còn cần phải phát triển kỹ năng làm bài để có thể xử lý các dạng bài khác nhau trong đề thi như dạng bài từ đồng nghĩa - trái nghĩa, dạng bài hoàn thành đoạn văn, hay dạng bài đọc hiểu.

Ví dụ, với dạng bài chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn, nếu các em có kỹ năng làm bài tốt, các em có thể thấy đề thi sẽ gồm có 4 dạng câu hỏi: câu hỏi đại từ quan hệ, câu hỏi lượng từ, câu hỏi trạng từ liên kết và câu hỏi từ vựng. Với câu hỏi đại từ quan hệ, đề thi sẽ chỉ yêu cầu chúng ta lựa chọn các đại từ quan hệ "who, which, whom, that", không lựa chọn "where, when, whose, how, why, WH-ever". Vì vậy, khi gặp câu hỏi này trong phần "đục lỗ đoạn văn", chúng ta chỉ chú ý với những đáp án có "who, which, that, whom". Lúc này, lựa chọn đáp án đúng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Trích đề minh hoạ năm 2024 như sau:

"Air travel to distant places results in huge amounts of carbon emissions (28) _____ contribute to global warming."

Quesiont 28: A. where B. when C. which D. who

Chúng ta có thể loại ngay A và B, chọn C vì liền trước dấu "____" là danh từ chỉ vật.

Hay một ví dụ khác với dạng bài tìm lỗi sai. Chúng ta sẽ thấy 3 câu hỏi tìm lỗi sai sẽ thường có một câu sai đại từ nhân xưng, một câu sai về thì động từ, một câu sai về ngữ nghĩa. Nếu chúng ta làm nhiều, chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án đúng cho các câu hỏi được cho là khó khăn này.

Khi nhìn thấy đáp án có đại từ nhân xưng, có thể khoanh đáp án đó. Khi thấy đáp án có động từ và trong câu xuất hiện thời gian, hãy khoanh đáp án động từ vì đó là những đáp án sai.

Trích đề minh hoạ:

Question 45: All office workers are required to wear her name tags in the workplace .

A. office B. required C. her D. workplace

Chọn C.

Question 46: Many doctors in our hospital volunteer to help people in remote areas last year.

A. Many B. our C. volunteer D. areas

Chọn C.

Đề thi tốt nghiệp THPT luôn mang tính đại trà, tức là sẽ luôn có những câu hỏi để "chống liệt", những câu hỏi này rất dễ. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh chủ quan mà làm sai những câu như vậy, điều này thực sự đáng tiếc. Vì vậy, khi làm bài, các em hãy làm thật cẩn thận, và luôn ghi nhớ "nguyên tắc thận trọng" khi làm bài thi. Tức là, không đánh giá quá thấp các câu hỏi dễ, không đánh giá quá cao các câu hỏi khó (bởi vì dù dễ hay khó thì điểm số đều như nhau), chỉ khoanh đáp án khi biết chắc chắn đó là đáp án đúng (với những câu có thể làm được tốt).

Từ hôm nay tới ngày thi chỉ còn một ít thời gian nữa, trong thời gian này các em không nên ôn lại các kiến thức đã được học trong suốt thời gian của năm học vừa qua. Thay vào đó, hãy sưu tầm các đề thi của các năm trước đây, cũng như các đề thi tham khảo và làm nghiêm túc những đề thi đó. Sau đó, đánh giá kết quả và rút ra kinh nghiệm của bản thân.

Có một điều nữa đó chính là luôn phải chuẩn bị cho mình sức khoẻ thật tốt về mặt thể chất và tinh thần, tránh ăn uống những đồ lạ trước kỳ thi để phòng tránh những trường hợp xấu. Ngoài ra, các em cần nắm rõ các quy chế thi để không vi phạm một cách đáng tiếc.

Chúc các em tự tin và đạt kết quả cao!