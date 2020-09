Thêm nguồn cung ứng vốn cho tiểu thương mùa dịch Covid-19

Ngày 11/9, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Kim An (Kim An Group) chính thức công bố nhận đầu tư từ 3 quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á là Patamar Capital, Viet Capital Ventures và East Ventures; đồng thời ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Công ty Tài chính tiêu dùng FE Credit (công ty tài chính trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank), nhằm triển khai phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tại thị trường trong nước.



Đại diện Kim An Group ký kết hợp tác cùng các đối tác

Cụ thể, Kim An Group sẽ nhận được một khoản đầu tư Series A từ 3 quỹ đầu tư trên để tăng cường phát triển hệ thống công nghệ lõi nhằm cung cấp dữ liệu, chấm điểm tín dụng và kết nối khách hàng đến các định chế tài chính tại Việt Nam. Tuy nhiên, số tiền đầu tư lần này không được tiết lộ cụ thể.

Bà Shuyin Tang, đại diện cho Quỹ đầu tư Patamar - quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại Đông Nam Á, chia sẻ: "Tại Việt Nam, các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSME) chiếm vị trí chủ chốt và là động lực chính cho sự tăng trưởng của quốc gia. Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, song các MSME hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi tìm tới nguồn vốn vay hợp lý. Tuy các dịch vụ hỗ trợ tài chính phục vụ phân khúc này đang ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi, nhưng thị trường Việt Nam vẫn vắng bóng các giải pháp thực sự hiệu quả. Vì vậy, việc Patamar "rót vốn" vào Kim An Group với mong muốn giúp các MSME dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn.

Trong phần ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Công ty Tài chính tiêu dùng FE Credit, Kim An Group mong muốn triển khai mở rộng phạm vi hợp tác và phát triển các khoản vay tiêu dùng cho các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vi mô; đồng thời cung cấp công nghệ để tăng khả năng kết nối giữa các tổ chức tín dụng đến các phân khúc khách hàng.

"Sau gần 2 năm hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính, hơn 25.000 khoản vay tiêu dùng đã được giải ngân đến khách hàng thông qua Kim An Group. Việc Kim An Group nhận đầu tư từ các Quỹ đầu tư hôm nay và ký kết hợp tác thêm với nhiều ngân hàng thương mại sẽ là cơ hội lớn để đơn vị tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tín dụng. Kim An Group mong muốn góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, là cánh tay nối dài trong việc áp dụng công nghệ để đưa các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất của ngân hàng và công ty tài chính đến khách hàng", ông Bình Đức Hạnh, Giám đốc Kinh doanh của Kim An Group cho biết.

Đặc biệt, việc tiếp cận nguồn vốn lần này, Kim An Group sẽ chú trọng đến phân khúc khách hàng là hơn 5 triệu tiểu thương để giúp họ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đánh giá về hợp tác này, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mai Điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết: "Việc Kim An sử dụng nền tảng công nghệ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử là một bước đi đúng đắn và cần thiết cho thị trường để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, giảm thiểu tín dụng đen. Hiệp hội Thương mại Điện tử sẽ đồng hành và hỗ trợ kết nối dịch vụ của Kim An đến các sàn thương mại điện tử là thành viên của Hiệp hội".

Được biết, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Kim An (Kim An Group) là một công ty start-up trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) chuyên kết nối các tổ chức tín dụng đến các khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSME).

