Then Kin Pang đậm sắc màu văn hoá Lai Châu

Then Kin Pang năm nay có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ; nguyên lãnh đạo huyện Phong Thổ qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng đông đảo Nhân dân, du khách gần xa...

Then Kin Pang là lễ hội độc đáo được huyện Phong Thổ tổ chức thường niên hàng năm. Ảnh Tuấn Hùng

Then Kin Pang năm nay có sự tham gia giao lưu của Đoàn công tác Hội Nghiên cứu học thuật dân tộc Thái huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Lễ hội Then Kin Pang năm nay gồm có 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trong đó phần Lễ được Ban tổ chức thực hiện tại tại nhà Then.

Phần hội diễn ra nhiều phần thi đặc sắc và hấp dẫn như thi văn nghệ "Duyên dáng Mường Then", thi ẩm thực. Đối với phần thi ẩm thực, các đội trổ tài nấu các món ăn đặc trưng dân tộc từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Đội ít nhất là hơn 20 món ăn, đội nhiều nhất là 55 món ăn.

Then Kin Pang chứa đựng nhiều phần thi độc đáo nhằm tôn vinh những nét văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở địa phương. Ảnh Tuấn Hùng

Điểm mới trong năm nay của Lễ hội là có thêm phần thi "Khéo tay hay nghề" gồm thi kéo sợi và đan "hap pa giảng" (giỏ đựng cá sấy). Qua đó, thể hiện sự khéo léo của các nghệ nhân khi làm ra các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Thái.

Nét độc đáo của Then Kin Pang

Then Kin Pang năm nay mang nét độc đáo mới lạ, các đại biểu, Nhân dân, du khách cùng được hoà mình vào hoạt động té nước trong dòng suối mát lành của huyện Phong Thổ để cầu may mắn, bình an cho bản thân, gia đình và bản làng.

Then Kin Pang năm nay mang nét độc đáo mới lạ với du khách thập phương. Ảnh Tuấn Hùng

Lễ hội Then Kin Pang là dịp để đồng bào dân tộc Thái huyện Phong Thổ tưởng nhớ và cảm tạ công ơn của Then đã tạo phúc cho dân, ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường yên vui, no ấm.

Các hoạt động trong Lễ hội nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa, thành tựu, đóng góp của cộng đồng dân tộc Thái trong công cuộc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Lễ hội Then Kin Pang là dịp để huyện Phong Thổ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc Thái trên địa bàn huyện với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Phong Thổ.

Then Kin Pang năm nào cũng vậy thu hút hàng nghìn lượt du khác thập phương tới khám phá, trải nghiệm. Ảnh Tuấn Hùng

Đây là một trong những mục tiêu lớn của địa phương, huyện Phong Thổ đã ra Nghị quyết 03/NQ-HU ngày 20/1/2022 của Huyện ủy Phong Thổ về phát triển du lịch huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 22/12/2022 của Huyện ủy Phong Thổ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đưa huyện Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025.