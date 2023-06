Thí sinh và mẹ bất ngờ, dâng trào cảm xúc trước món quà kết thúc thi tốt nghiệp của bố

Chiều 29/6, hơn một triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tại TP.HCM, ngay sau khi tiếng trống kết thúc thời gian làm bài thi cũng là lúc cơn mưa nặng hạt kéo đến.

"Cám ơn em đã nuôi dạy con trưởng thành"

Đang đứng chờ con trai bước ra khỏi điểm thi sau khi kết thúc môn tiếng Anh để trở về nhà, chị Võ Thị Cẩm Hồng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) nhìn thấy chồng mình ôm hai bó hoa tiến đến. Vốn dĩ mấy ngày con trai đi thi, chỉ mình chị Hồng tạm gác công việc để đưa đón con, do đó, sự xuất hiện của chồng khiến chị rất bất ngờ.

Cô Võ Thị Cẩm Hồng hạnh phúc cùng chồng và con tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thêm vào đó, hành động lãng mạn "hiếm có" của chồng với hai bó hoa, một dành cho con trai kèm dòng chữ "Mừng con tốt nghiệp", và một dành cho chị Hồng với dòng chữ "Cám ơn em đã nuôi dạy con trưởng thành" càng khiến chị Hồng xúc động.

"Thật sự tôi rất bất ngờ, xúc động khi được chồng tặng hoa trong thời điểm con trai kết thúc kỳ thi. Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, là niềm hạnh phúc lớn của gia đình tôi. Hạnh phúc càng nhân lên nhiều lần khi cả kỳ thi này, con trai làm bài rất tốt", chị Hồng chia sẻ.

Được biết, suốt 12 năm đèn sách của con luôn có dấu chân đồng hành của chị Hồng. Con đi học ở trường hay học thêm, chị Hồng đều là người đưa đón. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị Hồng ở trước điểm thi chờ đợi cho đến khi con thi xong.

Chị Hồng và con trai chia sẻ về niềm vui bất ngờ. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Xúc động không kém mẹ, con trai chị Hồng cho biết, em đinh ninh là chỉ có mình mẹ đón ở cổng trường. Do đó, khi nhìn thấy bố và bó hoa, em rất vui, hạnh phúc. Dịp này, nam sinh cũng không quên gửi lời cám ơn đến bố mẹ - hai người quan trọng nhất của cuộc đời đã đồng hành trong suốt thời gian cắp sách đến trường.

Được biết, 6 môn thi tốt nghiệp THPT em đều thực hiện rất tốt, dự đoán được 7-8 điểm trở lên. Bên cạnh đó, nam sinh này cũng đã tham gia xét tuyển vào hai trường đại học uy tín ở TP.HCM. "Khoác tấm áo mới của trường đại học mà em mong muốn đó chính là món quà em dành tặng cho bố mẹ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT", nam sinh này chia sẻ.

Vui vẻ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM), thí sinh Ngọc Châu cho biết, đề thi tiếng Anh khá dễ, em hoàn thành được khoảng 75-80%. Tổng thể kỳ thi năm nay, Châu đánh giá mình làm bài tương đối tốt, tất cả các môn thi làm bài đồng đều, không có môn nào cảm thấy "thiếu tự tin".

Thí sinh vui vẻ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Kết thúc kỳ thi quan trọng này, Châu sẽ về nhà nghỉ ngơi, "xả stress" sau khoảng thời gian dài ôn thi căng thẳng.

Tương tự, thí sinh Lạc Uy cho biết cảm xúc rất vui vì đề thi tiếng Anh dễ hơn so với suy nghĩ. Đề thi chỉ có 3-4 câu lạ, chưa thấy bao giờ. Với Uy, đề Toán năm nay khó nhất, tuy nhiên em vẫn hoàn thành tương đối tốt môn này.

"Sau khi thi xong, em về nhà sẽ ăn no ngủ kỹ cho bõ những ngày căng mình ôn tập vừa qua. Em cũng sẽ nhắn đến thầy cô của mình lời cám ơn vì đã dạy dỗ, giúp đỡ em trong thời gian qua. Đặc biệt, em sẽ dành thời gian cho ba mẹ và em gái để cám ơn vì luôn bên cạnh, động viên em", Uy nói.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, TP.HCM có 85.452 thí sinh THPT, 9.194 thí sinh giáo dục thường xuyên, 2.791 thí sinh tự do dự thi. Tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT tại thành phố là 156, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do, 85 điểm thi không có thí sinh tự do.