Thị trấn khát chồng nhất TG, 90% là phụ nữ, có người đã già mà chưa từng hôn ai

Thị trấn Noiva do Cordeiro nằm nép mình trong một vùng xa xôi của thành phố Belo Vale, thuộc bang Minas Gerais, phía đông nam Brazil. Noiva do Cordeiro trong tiếng Brazil có nghĩa là thung lũng xinh đẹp, và nó hoàn toàn hợp lý với nơi này. Thị trấn này phủ đầy màu sắc của các loài hoa và những loại cây ăn quả đẹp mắt. Ngoài ra, thị trấn Noiva do Cordeiro còn nổi tiếng như "Tây lương nữ quốc" ngoài đời thực khi khoảng 90% dân số tại đây là phụ nữ và tất cả họ đều xinh đẹp lộng lẫy. Đây là nơi nổi tiếng tại Brazil sản sinh ra những mỹ nhân tuyệt sắc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là rất nhiều người phụ nữ tại đây đều còn độc thân.

Người đã sáng lập ra thị trấn này là Maria Senhorinha de Lima. Bà Maria đã bị đuổi khỏi ngôi làng nơi mình sinh sống vì bỏ người chồng mà bố mẹ ép lấy. Sau đó, bà Maria đã lập ra thị trấn Noiva do Cordeiro dành cho những người phụ nữ bị người làng xa lánh, những bà mẹ đơn thân và họ cùng nhau sống trong cảnh biệt lập với thế giới bên ngoài và cả những người đàn ông.

Năm 1940, một mục sư tên là Anisio Pereira đã lấy một cô gái 16 tuổi trong thị trấn làm vợ và thành lập một nhà thờ bên trong cộng đồng này. Sau đó, ông ta tìm cách áp đặt những quy định đạo đức rất nghiêm khắc và cấm phụ nữ ở đây uống rượu, nghe nhạc, cắt tóc hay sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào.

Khi mục sư Anisio qua đời vào năm 1995, những người phụ nữ ở Noiva do Cordeiro quyết định rằng họ sẽ không bao giờ để đàn ông cai trị cuộc sống của họ một lần nữa. Một trong những điều đầu tiên mà họ làm là giải tán tổ chức tôn giáo ưu tiên đàn ông mà mục sư này lập ra. Cũng kể từ đó, phụ nữ gần như thống trị thị trấn Noiva do Cordeiro, gây nên sự mất cân bằng giới tính, thừa nữ và thiếu nam.

Cô Nelma Fernandes, 23 tuổi, một cô gái trẻ sống tại thị trấn Noiva do Cordeiro, luôn khao khát có một tấm chồng: "Ở đây, những người đàn ông duy nhất mà các cô gái độc thân như chúng tôi gặp được đều đã kết hôn hoặc có quan hệ họ hàng với chúng tôi, mọi người đều là anh em họ với nhau. Đã lâu tôi chưa được hôn ai. Tất cả chúng tôi đều mơ ước được yêu và kết hôn".

Phụ nữ ở làng Noiva do Cordeiro có thể tự mình làm mọi việc từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến vất vả. Phụ nữ đảm nhiệm mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ làm nông đến xây dựng, quy hoạch và tôn giáo mà không cần đàn ông. Nhiều người phụ nữ khẳng định rằng họ hạnh phúc với cuộc sống độc thân này, nhưng cũng có nhiều người không như vậy.

Cô Noelie Fernandes Pereira, 42 tuổi, đang xới đất trồng rau và lúa gạo để nuôi sống bản thân và kiếm tiền. Cô là một trong 80 công nhân nông nghiệp, hầu hết đều là phụ nữ, đội những chiếc mũ rơm rộng vành để tránh cái nắng gay gắt giữa trưa. Khi được hỏi tại sao vẫn chưa kết hôn, Noelie trả lời: "Tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp".

Marcia Fernandes, 33 tuổi, một ca sĩ dân ca bán thời gian và là một trong những phụ nữ quyến rũ nhất của thị trấn nhưng vẫn còn độc thân, chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi tất cả phụ nữ cùng làm việc ở đây. Chúng tôi chia sẻ mọi khoảnh khắc với nhau và ngay cả khi chúng tôi đang làm việc chăm chỉ, cuộc sống vẫn tốt đẹp vì chúng tôi có bạn bè ở bên, luôn chăm sóc lẫn nhau".

Cô Rosalee Fernandes, 49 tuổi, cho biết trong thị trấn vẫn có một số người đàn ông nhưng họ dành cả tuần để đi làm thợ mỏ hoặc đến các thành phố lớn gần đó làm việc. Cô chia sẻ: "Chúng tôi nhớ những người đàn ông rất nhiều. Chúng tôi luôn mong chờ đến cuối tuần khi họ trở lại".

Cô Selma Fernandes, người kết hôn với anh họ, thừa nhận rằng thiếu đàn ông là một trong những điểm yếu của thị trấn: "Tất cả các cô gái ở đây đều muốn kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng họ không có cơ hội".

Sau khi thông tin về thị trấn "khát" chồng được đăng tải trên truyền thông, rất nhiều chàng trai đã bày tỏ sự hào hứng. Tuy nhiên, không phải vì "ế" chồng mà các cô gái tại Noiva do Cordeiro dễ dãi. Họ có những điều kiện khắt khe đặt ra cho nửa kia.

"Đàn ông đến thị trấn tìm bạn đời cũng cần biết mọi thứ ở đây rất khác. Chồng phải rửa bát, giặt đồ, nấu ăn, dọn nhà vệ sinh. Chúng tôi bình đẳng", một cô gái trong thị trấn chia sẻ.

Thị trấn Noiva do Cordeiro cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng và trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, đặc biệt là người Pháp. Cô Elida Dayse, 29 tuổi, một cô gái vô cùng xinh đẹp tại đây, nói: "Chúng tôi luôn sẵn lòng đón tiếp những vị khách đến thăm mặc dù không ai trong chúng tôi nói được tiếng Pháp". Việc du khách kết hôn với một cô gái trong thị trấn Noiva do Cordeiro cũng đã thực sự xảy ra khi gần 20 năm trước, một người đàn ông Chile đã tới thăm và cưới một cô gái ở đây.

Cho đến nay, thị trấn Noiva do Cordeiro vẫn là một nơi vô cùng đặc biệt trên thế giới bởi không chỉ nhiều phụ nữ mà ai cũng khao khát được lấy chồng. Có những người thậm chí đã già nhưng chưa từng được hôn ai. Tuy nhiên, những người phụ nữ độc thân ở đây không bao giờ cảm thấy tự ti hay thất vọng. Cô Kaila Fernandes, 28 tuổi, chia sẻ: "Tôi không bao giờ lo lắng về chuyện này. Tôi không nghĩ nhiều về hôn nhân. Tôi chắc chắn tình yêu sẽ xảy ra độc lập với nơi này. Tình yêu của tôi sẽ đến vào thời điểm thích hợp".