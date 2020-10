Thị trường TV: Hồi hộp chờ cuối năm

Nhờ vào "khoảng trống bình yên" trong 3 tháng (từ tháng 5 cho đến cuối tháng 7), nhiều hãng sản xuất và nhà bán lẻ hân hoan tung ra những chiếc TV của năm 2020 ra thị trường. Nhiều nhà bán lẻ tỏ vẻ hoang mang khi e ngại sức mua mặt hàng này sẽ giảm sâu…

Nhưng theo ông Q.T (đề nghị không nêu tên đầy đủ), một chuyên gia nghiên cứu thị trường, trong 8 tháng đầu năm, người tiêu dùng Việt Nam đã chi 23.229 tỷ đồng để mua 2,8 triệu chiếc TV các loại.

"Mức suy giảm gần 14% so với cùng kỳ là điều khá bất ngờ với giới nghiên cứu. Ban đầu cứ nghĩ chắc cũng 30%, tệ hơn cũng chừng 40%. Vậy mà…", ông Q.T nói.

Những dòng tivi 8K của Sony vừa tung ra thị trường vào đầu tháng 7/2020

Thời của màn hình to

Hai năm trước, phân khúc màn hình 39 – 43inch chiếm trên 50% thị phần. Nhưng năm 2020, theo ông Q.T, phân khúc chủ lực của các hãng sản xuất là 49inch trở lên kèm theo những tiêu chuẩn công nghệ cao hơn: chức năng thông minh (smart) và độ phân giải hình ảnh 4K.

Nếu không có dịch Covid-19 bùng phát hai lần, phân khúc màn hình 50inch chưa thể tạo sóng trên thị trường. Khi sức mua yếu vì đợt dịch đầu tiên, các nhà sản xuất "bật đèn xanh" cho các nhà bán lẻ được hạ giá để vừa bán được hàng, vừa thu được vốn, giảm lượng hàng tồn kho, chuẩn bị đón hàng mới cho đợt mua sắm cuối năm…

Khó có thể tin được một chiếc tivi 4K có kích thước 50inch của Samsung giờ đang được bán với giá 8,7 triệu đồng! Với mức giá như vậy, việc khách hàng chọn lựa những dòng TV màn hình to là lẽ đương nhiên.

Trong một khảo sát của GfK Việt Nam thực hiện vào cuối tháng 8/2020, với 20 sản phẩm nằm trong mức giá từ 60 triệu đồng (mẫu LG 65CXPTA) cho đến 1,6 tỷ đồng (Samsung QA98Q900R), chỉ riêng trong tháng 8 tiêu thụ được 552 chiếc. Xét về giá, trong số 20 mẫu tivi được khảo sát, có 15 mẫu giảm từ 2 - 23%, 4 mẫu tăng giá từ 1 - 4%, 1 mẫu giữ nguyên giá. Cần nói thêm chi tiết: trong tháng 8, Samsung là hãng sản xuất duy nhất bán được 1 mẫu TV Samsung QA98Q900R có giá 1,6 tỷ đồng (trong tháng 7 cũng bán được 1 chiếc).

Đại diện Samsung Vina chia sẻ thêm: "Theo khảo sát riêng, hiện có hơn 90% hộ dân Việt Nam đã có TV. Do vậy, khi có nhu cầu thay đổi TV, khách hàng sẽ có hai chọn lựa: công nghệ mới hoặc tăng lên màn hình to hơn". Còn theo tìm hiểu riêng của Thế giới Tiếp thị với 10 khách hàng, có đến 9 khách hàng chọn màn hình to. "Với độ phân giải FullHD đã là quá đủ cho nhu cầu coi phim, thời sự, đá banh... Nên ưu tiên hàng đầu là chiếc TV phải to hơn, từ 50inch trở lên", ông Tân (Pleiku, Gia Lai) cho biết.

Giảm offline, tăng online

Bà Trương Thu Huyền, giám đốc tiếp thị của LG Electronics Việt Nam nói với Thế giới Tiếp thị: "Trong năm nay, dù là mặt hàng TV nhưng nhiều khách hàng vẫn chọn cách mua mới: đặt hàng online trên các kênh thương mại trực tuyến như Lazada, Tiki, Shopee… và các website của các chuỗi bán lẻ trực tiếp. Đó là câu trả lời vì sao các cửa hàng không có khách đến mua nhưng các hãng vẫn bán được hàng".

Bà Huyền giải thích thêm, với mặt hàng điện tử, điện gia dụng nói chung, muốn mua hàng, khách phải đến cửa hàng tận mắt nhìn sản phẩm, đối chiếu với thiết kế của các hãng khác cùng giá mới quyết định mua.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Thế giới Di động xác nhận, sức mua mặt hàng TV trên toàn thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng "với riêng hệ thống Điện máy Xanh, sức giảm thấp hơn vì có mức giá hợp lý do thường xuyên có chương trình giảm giá, khuyến mại…".

Theo ông Hiểu Em, trong 8 tháng qua, tại hệ thống Điện máy Xanh, doanh thu ngành hàng TV là 8.719 tỷ đồng, chiếm 38% thị phần. Trong doanh thu trên, tỷ lệ mua hàng qua website của hệ thống chiếm 12%!

Nhắm tới cuối năm

Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên tất cả các nhà sản xuất đều hạn chế ra sản phẩm mới. Thay vào đó, chú trọng đến những sản phẩm "chủ lực" cho mùa kinh doanh cuối năm. Điểm cần chú ý là năm nay, các hãng chú trọng vào màn hình có kích thước nhỏ nhất là 43inch, thay cho kích thước 39inch vào cuối năm ngoái.

Samsung kỳ vọng vào những dòng TU8100, TU8500; nhóm TV QLED Q6x và Q7x; riêng dòng 8K là Q950… Mới đây, Samsung vừa tung ra thị trường chiếc TV chống nước, chống bụi và chống nhiệt theo chuẩn IP55 đầu tiên trên thế giới tại thị trường Việt Nam, đó là The Terrace với kích thước 65 inch (99,9 triệu đồng) và 75 inch (149,9 triệu đồng). Điểm công nghệ riêng của dòng này là Tap View giúp kết nối điện thoại với TV bằng cách chạm nhẹ vào cạnh TV.

Ông Suh Kyung Wook, Tổng giám đốc Samsung Vina chia sẻ: "The Terrace mở ra cách thức mới về trải nghiệm giải trí tại nhà cho người tiêu dùng".

Ngoài dòng TV 8K Bravia Z8H, từ nay đến cuối năm nay, Sony Việt Nam khai thác các sản phẩm mới trong năm 2020 vừa tung ra thị trường: A8H, A9S, X9500H/ X9000H/ X8500H/ X8050H và X7500H với bộ vi xử lý X1 Ultimate, công nghệ màu sắc Triluminostm Display, âm thanh Acoustic Surface Audio 2.2, Acoustic Audio Calibration và Dolby Atmos; hệ điều hành Android 9.0 Pie với hơn 5.000 ứng dụng trên Play Store, trợ lý ảo Google Assistant, chức năng Hands-free Voice Search tìm kiếm nội dung bằng giọng nói tiếng Việt của 3 miền, tích hợp blue-tooth...

LG sẽ khai thác thế mạnh của các dòng TV Nanocell, 4K UHD như UN71/72/73; 65UN7000, 55UN... với kích thước màn hình nhỏ nhất là 43inch vừa được giới thiệu trên thị trường vào đầu tháng 7.

(Nguồn Thế Giới Tiếp Thị)