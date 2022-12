Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bay qua một ngọn tháp sau khi nó cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik ở Adana. Ảnh Reuter

Kể từ ngày 20/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích, tấn công tên lửa và đạn pháo xuyên biên giới vào lực lượng người Kurk ở Syria. Các vụ tấn công được thực hiện để trả đũa vụ đánh bom ở Istanbul một tuần trước đó khiến 6 người thiệt mạng mà Ankara đổ trách nhiệm cho người Kurd - đồng minh của Mỹ ở Syria mà không đưa ra bằng chứng.

Những hình ảnh được công bố trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy, các xe tang của người Kurd đã đưa nhiều người thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đi chôn cất.

Một số người chỉ trích phản ứng im lặng ban đầu của Mỹ đối với cuộc oanh tạc gần như hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào người Kurd và lời kêu gọi yếu ớt của Washington về "giảm leo thang" căng thẳng được cho là "đèn xanh" cho Thổ Nhĩ Kỳ. Với việc Tổng thống Erdogan không chịu lùi bước, Mỹ đã bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây đã gọi điện cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ" đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự dữ dội mới ở miền bắc Syria.

Và người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby hôm thứ Sáu 2/12 cũng lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về hậu quả của các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd, được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria vốn hợp tác với Mỹ để chống lại các chiến binh IS hoạt động ở miền bắc Syria.

Các chuyên gia đánh giá, làm thế nào Mỹ có thể kìm hãm thành công cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào người Kurd trong những tuần tới sẽ ảnh hưởng đến các mối quan ngại về an ninh toàn cầu, đặc biệt là khi cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra.

Hiện chính quyền Biden đang mong muốn có được sự hợp tác của chính quyền Erdogan trong việc chống lại Nga, đặc biệt là muốn Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Nhưng để Thổ Nhĩ Kỳ tự do tấn công vào người Kurd ở Syria để đổi lại sự hợp tác của chính quyền Erdogan về vấn đề Ukraine sẽ tạo ra các vấn đề an ninh đáng ngại đối với không chỉ Mỹ mà còn cả thế giới.

Ông Omer Taspinar, một chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ và An ninh châu Âu tại Viện Brookings bình luận: "IS giờ đây là câu chuyện bị lãng quên đối với thế giới và Mỹ, vì trọng tâm hiện là Ukraine. Đáng buồn thay, giảm ủng hộ người Kurd sẽ làm hồi sinh các cuộc tấn công khủng bố khác của IS vào châu Âu hoặc Mỹ và điều đó sẽ nhắc nhở mọi người rằng chúng ta thực sự chưa đánh bại được IS".