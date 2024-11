Thời tiết hôm nay 10/11/2024: Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Khu vực Hà Nội

Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Trời có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.