Thời tiết hôm nay 19/3/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C, vùng ven biển gió cấp 4-5. Trung-Nam Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Nam Bộ có nắng nóng, Đông Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.