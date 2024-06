Thời tiết hôm nay 22/6/2024 Thời tiết hôm nay 22/6/2024: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Quảng Ngãi-Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trung Bộ ngày nắng nóng.