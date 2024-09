Thời tiết hôm nay 24/9/2024 Thời tiết hôm nay 24/9/2024: Nghệ An - Quảng Bình cục bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực nam Nghệ An đến Quảng Bình đêm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Ngập lụt tiếp tục diễn ra tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa dông rải rác.