Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Đón bão số 3 Yagi, Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to; riêng vùng ven biển gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.