Thư Bedford: "Vĩnh biệt Mẹ Queen!

"Mẹ Queen" là tiếng gọi thân thương của rất nhiều người Việt sinh sống ở Anh Quốc dành cho Nữ hoàng Elizabeth II. Chị Trần Hoa- một người Việt đã sống ở thành phố Bedford trong hơn 10 năm qua đã không khỏi đau buồn khi hay tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, thọ 96 tuổi. Ảnh Dailymail Chị Hoa nói: "Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính. Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một kiểu của tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng.

Với tôi cũng vậy vô tình mà lại đặt chân đến mảnh đất này, được ngắm Mẹ Queen một lần nơi cung điện của Bà, hình ảnh một Nữ Hoàng đầy quyền lực nhưng lại rất đỗi thân thương và gần gũi, thần tượng của tôi, tượng đài của tôi suốt cuộc đời này!

Cảm ơn Thần Tượng của con đã cho con rất nhiều từ gia đình, đến cuộc sống. Vĩnh biệt Mẹ Queen!".

Đồng cảm với chị Hoa, chị Sony Tran cũng cho biết, những năm tháng sống ở Anh Quốc, chị và con gái cũng như nhiều người nhập cư khác được hưởng nhiều đặc ân từ Nữ hoàng,

Khi thông tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà được phát ra, cả nước Anh đau lòng. Đám đông khổng lồ tập trung tại cổng Cung điện Buckingham sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời yên bình tại Balmoral ở tuổi 96.

Đám đông thần dân của Nữ hoàng Elizabeth II bày tỏ đau lòng khi bà qua đời. Ảnh Dailymail

Tại một thời điểm, bản nhạc 'God Save The Queen' vang lên giữa những người đang than khóc, sau đó là bản nhạc 'Long Live The King' vang lên trong niềm tự hào kiêu hãnh.

Những người khác đặt hoa bên ngoài Lâu đài Windsor - nơi Nữ hoàng đã dành phần lớn thời gian của mình sau cái chết của người chồng yêu quý, Hoàng thân Philip, vào tháng 4 năm ngoái.

Và để đánh dấu sự ảnh hưởng và sức hút của Nữ hoàng trên toàn thế giới, những người hâm mộ hoàng gia đã đặt hoa bên ngoài các đại sứ quán Anh, bao gồm cả ở Washington, Berlin và Oslo.

Tất cả các con của Nữ hoàng, cũng như cháu trai Hoàng tử William, đã đến Balmoral hôm nay sau khi các bác sĩ đặc biệt lo lắng đến sức khỏe của bà.

Vào lúc 18h30, cái chết của bà đã được xác nhận với một bức ảnh đen trắng của Nữ hoàng. Vương quốc Anh và các vương quốc Khối thịnh vượng chung bước vào khoảng thời gian 10 ngày để tang khi hàng triệu thần dân của bà ở Anh và nước ngoài tin tưởng vào sự ra đi của bà. Quan tài của bà sẽ được chuyển đến London trên chuyến tàu hoàng gia đi qua Edinburgh trước khi quàn trong Hội trường Westminster trong Nhà Quốc hội trong 4 ngày. Hàng trăm nghìn người sẽ có thể bày tỏ sự kính trọng của họ.

Tang lễ cấp nhà nước dự kiến sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ở trung tâm London vào thứ Hai, ngày 19 tháng 9, với sự tham dự của hoàng tộc cũng như 2.000 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng và tổng thống, hoàng gia châu Âu và các nhân vật quan trọng.

Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle gọi việc Nữ hoàng qua đời là một mất mát lớn của đất nước và tất cả người dân Anh. "Đối với tất cả chúng ta, Nữ hoàng đã hiện diện thường xuyên trong cuộc sống - quen thuộc như một thành viên của gia đình, nhưng là người có tầm ảnh hưởng lớn, phủ khắp đất nước", ông Hoyle bày tỏ.

"Đây là khoảnh khắc buồn nhất cuộc đời tôi và tất cả các thành viên trong gia đình, khoảnh khắc người mẹ kính yêu của tôi qua đời", Thái tử Charles - người bây giờ đã là vị vua mới chờ đăng quang của nước Anh - trải lòng trong một tuyên bố được Điện Buckingham công bố sau tin Nữ hoàng băng hà.

Trị vì trong 70 năm liên tục, Nữ hoàng Elizabeth II là quân vương có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Kỷ lục trước đó thuộc về Nữ hoàng Victoria nắm giữ với 63 năm 7 tháng 2 ngày trị vì tính đến năm 1901.