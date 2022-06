Thủ môn Nguyễn Văn Toản có thực sự đáng trách?

Tối ngày 2/6, U23 Việt Nam có trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2022 gặp U23 Thái Lan. Bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút đầu tiên khi Phan Tuấn Tài ghi bàn thắng mở tỷ số cho Những ngôi sao vàng. Tuy nhiên đến phút 34 khi cầu thủ vào sân thay người của U23 Thái Lan Benjamin Davis thực hiện thành công cú sút từ xa, đội bóng do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt đã bị gỡ hòa 1-1.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản mắc sai lầm trong trận hòa 2-2 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Điều đáng nói bàn thua của U23 Việt Nam đến từ sai lầm của thủ môn số một Nguyễn Văn Toản. Lực sút bóng rất mạnh nên Toản đã không thể bắt được gọn trong tay. Anh để bóng dội ra ngoài tầm kiểm soát của đôi tay mình và bóng lăn vào lưới. Toản đã nỗ lực nhoài theo với ý định cứu bóng nhưng bất thành.

Trong tình huống này, thủ môn sinh năm 1999 đã có pha xử lý chủ quan. Rõ ràng Benjamin Davies tung 1 cú sút không hiểm, nhưng nên nhớ với cữ chân như thế thì bóng sẽ đi với tốc độ rất nhanh. Thông thường thủ môn sẽ phải chủ động đẩy bóng an toàn chứ không phải là một quyết định ôm gọn trái bóng. Và với một cú sút mạnh như vậy, việc bắt sai tư thế đã khiến bóng đập vào vùng giữa đốt ngón tay của Toản và khiến Toản bị đau ngay lúc đó. Đó chính là lý do khi bóng bật lên, Toản đã bị choáng do quá đau ngón tay và không thể kiểm soát được bóng ở đâu.

Quyết định sai lầm của Văn Toản đã khiến anh phải trả giá.

Nếu theo dõi Văn Toản qua các giải đấu thì đây chính là điểm yếu của anh. Anh là người có phản xạ tốt nhưng lại thường mắc lỗi ở những tình huống bắt dính bóng và đưa ra quyết định. Việc áp dụng điểm yếu vào một pha bóng tương tự ở trận gặp U23 Thái Lan đã khiến Toản trả giá.

Về mặt chuyên môn, rõ ràng đó là tình huống đáng trách của Văn Toản. Tuy nhiên về mặt tâm lý, thủ môn của U23 Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu bị căng cứng. Thái Lan chính là đội bóng khiến thủ môn sinh năm 1999 mang tâm lý nặng nề mỗi khi đối đầu. Ở SEA Games 2019, anh đã mắc tới 2 lỗi trong cùng 1 trận đấu khiến U23 Việt Nam bị U23 Thái Lan dẫn trước 0-2.