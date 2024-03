Thủ tướng Đức Scholz khiến các đồng minh chủ chốt 'nổi đóa' vì vạ miệng, Nga có cớ để 'làm căng'

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh IT

Những bình luận gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc các nước phương Tây thảo luận về việc triển khai bộ binh ở Ukraine trong tuần này đã gây ra phản ứng dữ dội trong giới truyền thông và giới hoạch định chính sách. Tuy nhiên, hóa ra điều này lại mang lại "may mắn" cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz, The Globalist bình luận. Bởi trên thực tế, Thủ tướng Đức thậm chí đã đưa ra những tuyên bố tai tiếng hơn nhiều vào cùng ngày hôm đó, nhưng chúng bị lu mờ, ít được công chúng quan tâm do mọi chỉ trích đang hướng về phía ông Macron.

Vậy Thủ tướng Scholz đã nói gì? Theo The Globalist, ông Scholz đã tuyên bố rằng binh lính Pháp và Anh đã tham gia hành động quân sự chống lại Nga bằng cách giúp Ukraine lập trình tên lửa hành trình.

Theo ông Scholz, Pháp và Anh đã triển khai các sĩ quan tới Ukraine để hỗ trợ nước này lập trình và bắn các tên lửa tầm xa mà họ đã cung cấp cho Kiev. Các sĩ quan này đang hỗ trợ Ukraine về khả năng kiểm soát và dẫn đường mục tiêu cho các tên lửa hành trình Scalp và Storm Shadow mà Anh, Pháp đã cung cấp cho Ukraine. Những tên lửa này đã được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu Nga và theo một nghĩa nào đó, đây có thể được coi là sự can dự vào cuộc chiến ở Ukraine.

Đó là một tuyên bố đáng chú ý có khả năng gây ra những hậu quả to lớn cho cả hai nước Anh và Pháp vì có thể tạo cớ cho Nga trả đũa. Moscow đã nhiều lần cáo buộc binh sĩ phương Tây đã bí mật tham chiến ở Ukraine và đe dọa điều này sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Các chính trị gia phương Tây vốn không có thói quen đưa ra những tuyên bố công khai về hành động quân sự, đặc biệt là những vấn đề được xem là "bí mật quân sự" liên quan đến một số "hình thức tham chiến" của các đồng minh của họ. Do đó, những tuyên bố của ông Scholz đã thực sự gây bất ngờ và phẫn nộ cho Anh, Pháp. Hậu quả là, Thủ tướng Olaf Scholz đã hứng chỉ trích gay gắt từ các đồng minh "ruột".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace - người còn đương chức khi Anh đồng ý cung cấp cho Ukraine những tên lửa tầm xa Storm Shadow đầu tiên - chỉ trích những tuyên bố của ông Scholz “không chỉ nguy hiểm mà còn sai sự thật”.

“Hành vi của ông Scholz đã cho thấy rằng xét về khía cạnh an ninh của châu Âu, ông ấy đã phạm sai lầm”, ông Wallace nói với The Standard.

Tobias Ellwood, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh đã gọi bình luận của ông Scholz là “lạm dụng trắng trợn thông tin tình báo nhằm cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi việc Đức không chịu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa”. Ông Ellwood đồng thời cảnh báo thêm rằng Moscow có thể sẽ lợi dụng tuyên bố của ông Scholz để “leo thang căng thẳng".

Sau tuyên bố của ông Scholz Bộ Quốc phòng Anh không xác nhận liệu có sự tham gia của quân đội Anh trong cuộc chiến ở Ukraine như ông Scholz đề xuất hay không nhưng nhấn mạnh: “Việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow và các quy trình nhắm mục tiêu của nó là công việc của Lực lượng Vũ trang Ukraine”.