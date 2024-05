Thủ tướng yêu cầu chống "lợi ích cục bộ", "lợi ích nhóm" khi xây dựng chính sách về điện

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày hôm nay 4/5, Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu của nền kinh tế đạt được trong 4 tháng qua và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới khi nền kinh tế đã, đang và sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức mới.



Tiếp tục xử nghiêm vi phạm về trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và vàng

Bên cạnh những kết quả và thành tích đạt được, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ những hạn chế để rút kinh nghiệm, ra phương hướng điều hành. Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ khẳng định thời gian tới tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức, như sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của khu vực tư nhân trong một số lĩnh vực còn khó khăn; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao.

Thị trường bất động sản bước đầu ổn định, nhưng khó khăn, vướng mắc còn chậm được giải quyết; nợ xấu có xu hướng tăng. Việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm. Còn 32.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày hôm nay 4/5 tại Trụ sở Chính phủ (Ảnh: Chinhphu.vn).

Đời sống một bộ phận người dân khó khăn; tình hình dịch bệnh, khô hạn, sạt lở trong tháng 4 - tháng nóng nhất trong 50 năm qua. An ninh, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm trên một số địa bàn, tội phạm mạng, an ninh an toàn thông tin còn diễn biến phức tạp; còn những vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng…

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương chỉ rõ ra những giải pháp, bài học kinh nghiệm, trong đó, nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm cụ thể như: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng cơ quan; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh: Phải bám sát, rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

"Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, càng áp lực lại càng nỗ lực, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm khi xây dựng các chính sách về điện

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cần có những dự báo sớm các vấn đề phát sinh. Tăng cường đoàn kết, thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; chủ động giải quyết theo thẩm quyền, không trông chờ ỷ lại và kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; lưu ý không điều hành "giật cục" và chính sách tài khoá phải tích cực hơn

Về thị trường vốn và tài sản, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, vàng…; xử lý nghiêm các vi phạm.

"Tăng cường quản lý giá cả, thị trường, có lộ trình phù hợp điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công; "không tăng giá đột ngột, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm, không tăng giá vào thời điểm tăng lương", Thủ tướng yêu cầu.

Yêu cầu của Thủ tướng phải đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Về cung ứng điện, người đứng đầu Chính phủ lưu ý bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành nghị định về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu và chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.

"Tinh thần chung là quy định khi ban hành phải đi vào cuộc sống, tạo động lực, tháo gỡ được điểm nghẽn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên, chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm", Thủ tướng nói.