M.U thua trận thứ 19, HLV Ten Hag vẫn nói cứng

HLV Ten Hag chỉ ra điều tích cực của M.U

Do thi đấu với đội hình chắp vá nên M.U tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Arsenal trong trận cầu tâm điểm vòng 37 Premier League diễn ra trên sân Old Trafford tối 12/5. Bàn thắng duy nhất của "The Gunners" đến từ tiền vệ Leandro Trossard (20').

Thất bại này khiến M.U vẫn "ngụp lặn" ở vị trí thứ 8 khi chỉ có 54 điểm qua 36 trận. Trong khi đó, Arsenal Arsenal vươn lên dẫn đầu BXH Premier League với 86 điểm sau 37 trận, hơn Man City 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Ten Hag vẫn nhìn ra những điểm tích cực của M.U ở trận thua Arsenal. Ảnh: Getty.

Mùa giải này, M.U đã để thua 19 trận trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tồi tệ nhất của họ kể từ mùa bóng 1978/79 (cũng là 19 trận).

M.U đã để thua 9 trận trên mọi đấu trường tại sân Old Trafford ở mùa giải 2023/24. Trong lịch sử, chỉ có các mùa bóng 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 và 1973/74, "Quỷ đỏ" mới để thua nhiều trận sân nhà như vậy.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik ten Hag chia sẻ: "Bạn có thể thấy những người hâm mộ luôn ở phía sau chúng tôi. Họ đã cùng chiến đấu với tôi và các học trò.

Hôm nay, các học trò của tôi đã đền đáp lại tình yêu mà những CĐV dành cho mình. Thế nhưng, lẽ ra chúng tôi cần phải thể hiện tiêu chuẩn đó trong mọi trận đấu. Để luôn bắt đầu trận đấu với thái độ đúng đắn, bạn cần phải cố gắng xây dựng nó từ vài tuần trước.

Mặc dù vắng mặt 7 cầu thủ thường xuyên đá chính, song M.U vẫn thi đấu tốt trước một trong những CLB mạnh nhất Premier League hiện nay. Đáng tiếc là chúng tôi vẫn phải nhận thất bại".

Kết quả vòng 37 Premier League. Ảnh: Bongdaso.