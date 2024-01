CSĐT Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an Tiền Giang đưa đối tượng Ngô Minh Thông đến địa điểm gây án, thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Thiên Long

Thông thực nghiệm lại hiện trường trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-162.47. Ảnh: Thiên Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đọc lệnh khởi tố, ra lệnh tạm giữ Ngô Minh Thông chiều hôm qua (3/1). Ảnh: CACC

Sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm Ngô Minh Thông đến khu vực được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, Thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên, kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Tiền Giang (là đồng nghiệp trước đây) đang cho "diễn" lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân, là chị H. cán bộ Đoàn ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Chị H được cho là người tình của đối tượng Thông.

Trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-162.47, đối tượng chuẩn bị bao ni lông, đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái. Sau khi gây án, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện đậu ven tuyến giao thông.

Dù cô gái đã chết nhưng Thông cẩn thận dùng dây dù trói chân tay, đồng thời đưa vào bao, buộc miệng bao lại. Sau một lúc quan sát, đối tượng Thông chạy xe khỏi trung tâm TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre, để phi tang.

Khi điều tra viên đề nghị thực hiện thao tác đã gây án trước đó, Thông cúi đầu bình thản thực hiện và không hé răng nói một câu nào.

"Tôi đã sát hại cô ấy", điều tra viên đứng gần hỏi thì được nhận câu trả lời.

Vào chiều qua (3/1), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Minh Thông, để điều tra về hành vi “Giết người”. Thông được cơ quan điều tra xác định là trung úy trinh sát hình sự, đã giết chết chị N.T.H rồi phi tang xuống sông Hàm Luông (thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).