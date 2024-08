Thuê xe tự lái dịp 2/9: Thêm lựa chọn mới, giá thế nào?

Thuê xe tự lái dịp 2/9 có thêm lựa chọn mới

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người sẽ chọn phương án thuê xe tự lái để có thể đi chơi xa hoặc về quê được chủ động hơn. Đáng chú ý, năm nay, người dân thuê xe tự lái dịp 2/9 đã có thêm những lựa chọn mới.

Theo đó, người dân có thể đặt thuê xe tự lái công ty FGF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông qua ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM với các dòng ô tô điện của thương hiệu Việt Nam. Điều này đã giúp thị trường bình ổn hơn so với những dịp nghỉ lễ trước đây khi giá thuê xe thường bị đẩy lên cao gấp đôi.

Thuê xe tự lái dịp 2/9 có sự chênh lệch giá trên các ứng dụng. Ảnh CHM.

Ứng dụng gọi xe công nghệ này đang cho thuê dòng xe VinFast VF5 Plus với giá 800.000 đồng/ngày, VF e34 là 950.000 đồng/ngày, giá thuê VF6 - 1,05 triệu/ngày, VF8 Eco, Plus có giá lần lượt là 1,7 triệu và 1,8 triệu/ngày. Trong khi đó, dòng SUV cỡ lớn VinFast VF9 đang có giá cho thuê theo ngày là 2,3 triệu với bản Eco và 2,5 triệu/ngày dành cho bản Plus.

Tương tự, dịch vụ thuê xe truyền thống, khách hàng sẽ cần cung cấp Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy phép lái xe để thuê xe. Đồng thời, sẽ phải thanh toán tiền thuê xe trước, đặt cọc 30% giá trị hợp đồng và đặt cọc thế chân bằng tiền mặt 20 triệu đồng. Mỗi ngày, người dùng sẽ được di chuyển tối đa 250km khi thuê xe qua ứng dụng Xanh SM của FGF.

Đối với các ứng dụng thuê xe tự lái dịp 2/9 khác, giá thuê dòng xe tương tự sẽ cao hơn khoảng 20%. Đơn cử như trên ứng dụng Mioto, giá thuê xe VinFast VF5 Plus đến 1 triệu đồng, VF e34 có giá thuê theo ngày 1,093 triệu/ngày.

Giá thuê xe tự lái dịp 2/9 năm nay thấp hơn so với các dịp nghỉ lễ trước. Ảnh Trần Anh.

Sự cạnh tranh từ các ứng dụng gọi xe khiến các công ty cho thuê xe tự lái truyền thống đã phải điều chỉnh mức giá mỗi dịp nghỉ lễ.

Theo tìm hiểu, mỗi dịp nghỉ lễ dài như 30/5-1/5, 2/9 hay Tết Nguyên đán, giá thuê xe tự lái thường tăng cao gấp đôi do nhu cầu của người dân tăng đột biến. Ngày thường, những chiếc xe như cỡ nhỏ cho thuê với giá 700.000 đồng/ngày đều tăng lên 1,5 triệu, thậm chí có dịp tăng đến 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, thuê xe tự lái dịp 2/9 năm nay, hầu hết các công ty chỉ tăng nhẹ từ 700.000 đồng/ngày lên 1 triệu/ngày. Những dòng xe nhỏ như KIA Morning, VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 có giá rẻ nên được nhiều khách hàng lựa chọn.

Anh Lê Trần Anh - chủ một công ty cho thuê xe tự lái ở Long Biên, Hà Nội (xin được giấu tên công ty) cho biết, năm nay tình hình cho thuê xe khó khăn hơn.

"Mọi năm cách nghỉ lễ 1 tuần là công ty tôi đã hết xe cho thuê, đặc biệt là những dòng xe giá rẻ, nhưng năm nay vẫn còn 30/50 xe chưa có khách đặt thuê. Trước đây, khách thuê thường phải đặt trước cả tháng và cho thuê theo combo ít nhất 5 ngày những dịp như 2/9, Tết sẽ là 10 ngày. Tuy nhiên, năm nay công ty tôi vẫn áp dụng cho khách hàng thuê từng ngày, nhưng hiện vẫn còn xe trống, giá tăng không đáng kể so với ngày thường", anh Trần Anh nói.